„Ágyi poloskától kezdve mindenre gondoltam már" – tarol az óvodások között a lepkehimlő, ezek a tünetei

Szinte minden évben van egy-egy, kisgyerekeket érintő betegség, ami nagyon figyelmet kap, mint a többi. Idén ez a lepkehimlő, ami nagyobb számban szedi „áldozatait”, mint a korábbi években, így nem csoda, hogy sok szülő megijed tőle. A betegséget általában a Parvovirus B19 okozza, enyhe tünetekkel jelentkezik és cseppfertőzéssel terjed. A közhiedelemmel ellentétben azonban érdemes tudni, hogy mire megjelennek a vörös foltok a picin, addigra már nagy eséllyel nem fertőz a betegség, ellenben borzasztóan kellemetlen, hiszen a lepkehimlő viszket.

Az óvodákban és bölcsődékben is tarol a vírus Fotó: 123RF

„Először azt hittem, csak a szél fújta ki az arcát”

Eszter vidéken él férjével, óvodáskorú kislányával és bölcsődés kisfiával. Bár az számára sem volt meglepő, hogy a gyerkőcök kéthetente betegek a vírusos időszakokban, nagyon megijedt, amikor decemberben észrevette kisfia arcán, majd testén a piros foltokat.

Először csak az arcán jelentek meg a foltok, de azt hittük, hogy csak kifújta a szél. Majd amikor az egész testét elborította ez a piros valami, nagyon megijedtem. Gondoltam már mindenre, ágyi poloskára is, hogy mitől lehetnek a foltok, amik ráadásul a testén viszkettek is. Először az orvos is azt mondta, hogy ekcémaszerű valami lehet, így írt fel kenőcsöt

– kezdte az elején a kisgyermekes édesanya, idén januárban azonban kislányát is hazaküldték az óvodából azzal az indokkal, hogy piros az arca és ez bizony lepkehimlő.

„Az óvónőtől hallottam először erről a himlőről, előtte nem is tudtam, hogy létezik. Egy kis orrfolyással, torokfájással, bágyadtsággal párosult nálunk és persze megjelentek szimmetrikus foltok is az arcon, a kisfiamnál pedig a testen is” – mesélte Eszter, akinek kisfia másodszor is elkapta a lepkehimlőt, ami eléggé ritka. A vidéki édesanya úgy tapasztalta, hogy az óvodákban és bölcsikben is tarol a vírus, sőt, még az egyik óvónő is elkapta a városukban a betegséget.

Mire a piros foltok megjelennek, általában már nem fertőz a betegség

(A kép illusztráció!) Fotó: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock

Már a tünetek megjelenése előtt fertőz a lepkehimlő

A betegség jellemzője, hogy egy, maximum két hét múlva megszűnnek a tünetek és a lepkehimlők is eltűnnek, ahogy az a vírusok esetében lenni szokott. A piros foltok, bár ijesztőek lehetnek és a testen lévők viszketnek is, megjelenésükkor jellemzően már nem fertőznek a betegek.

A lepkehimlő általában egy enyhe lefolyású vírusos megbetegedés. Óvodáskorban, esetleg bölcsődében fordul elő. Fertőző betegség, az ilyen betegek közelében lévők elkaphatják, ha még nem estek át a betegségen. Nagyon ijesztő tud lenni, mert a foltok kipirulnak és testszerte megjelennek, de nem jár általában súlyos tünetekkel. Tünet lehet a levertség, láz, hőemelkedés, nátha, torokfájás, de amikor már a kiütések is halványulnak, akkor visszamehet közösségbe a gyermek

– mondta el lapunknak dr. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. A doktornő hozzátette, hogy általában csak egyszer kaphatja el valaki, majd utána védett lesz tőle egész életében, de ha nagyon legyengült a gyerkőc immunrendszere, akkor megeshet, hogy kétszer is elkapja a lepkehimlőt.