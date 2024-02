Itt a bizonyíték: megkezdődött az idei tavasz, de nem biztos, hogy örülni fogsz neki!

A szokatlanul enyhe időjárás miatt akár már a napokban megtapasztalhatod magadon az idei allergiaszezon kezdetét. Több allergén pollenje is előfordulhat a levegőben, melyek hatásaira jobb, ha már most felkészülsz.

Az enyhe időjárás miatt idén korábban kezdődött az allergiaszezon (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A szezonális nátha az egyik leggyakoribb allergiás megbetegedés. Gyakori lehet ilyenkor a tüsszögés, az orrviszketés, az orrfolyás, az orrdugulás, a vörös, könnyező és viszkető szem. Az allergia tüneteit a tél végétől egészen késő őszig tapasztalhatod magadon. Mivel idén szokatlanul hamar enyhült az időjárás, így már most megfigyelheted magadon a felsoroltakat.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint a mogyoró, az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje alacsony koncentrációban az egész országban előfordul. A déli régiókban pedig közepes a koncentrációjuk. Néhol már a kőris is sok nehézséget okozhat.

A mogyoró a legkorábban virágzó növény és bokrainak porzós barkái nagy mennyiségű allergént tartalmaznak. Szerencsére kevés fordul elő belőle egy helyen. Hazánkban a mogyorónak két elterjedt fajtája is van, a földimogyoró (vagy amerikai mogyoró) és a Magyarországon is őshonos, cserje formájú európai mogyoró. Mindkettő kapcsolatba hozható az allergiával.

Az éger beporzása a széltől függ és februártól április végéig virágzik. Főleg az ártéri területeken, vízpart mellett és láposoknál tarthatsz a tünetek megjelenésétől.

Az importált díszfenyők és citrusfélék is lehetnek okai allergiás megbetegedésnek. Ritka, de akad panasz az őshonos szilre, ostorfára és kőrisre is. Amellett, hogy panaszok esetén érdemes tanácsot kérni a háziorvosodtól, most mutatnunk néhány házi praktikát.

Ha allergiás vagy, nedves takarítással és a lakástextilek gyakori mosásával távolítsd el a beltérben felhalmozódott polleneket. A portörlés egyik legnagyobb nehézsége, hogy a por általában csak átszáll egyik helyről a másikra. Ha egy kicsit nedves, puha ronggyal törlöd át, akkor máris sokkal könnyebb dolgod lesz. Érdemes emellett többször hajat mosnod és azonnal levenned a cipőd, amint belépsz a lakásba. Ügyelj rá, hogy naponta cserélj le minden ruhát magadon!

A Köpönyeg előrejelzése szerint egészen a jövő hét közepéig megmarad a mostani időjárás, így jobb, ha te is felkészülsz!