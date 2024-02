Kitálalt a magyar orvos: ezért van most ennyi beteg az országban

Bár sokan örülünk az enyhe időnek, azt be kell látnunk, hogy február közepén még bőven a fagyoknak kellene uralniuk az időjárást. Ezzel szemben most inkább márciusi az időjárás, amely nagyon kedvez a vírusoknak, így nem is meglepő, hogy az utóbbi napokban rengeteg embert döntött le a lábáról különféle betegség. Lapunk egy családorvost is felkeresett a témában, aki rengeteg tanáccsal látta el olvasóinkat.

Dr. Bense Tamás Fotó: Metropol

„A mostani melegfrontok miatt jelenleg több vírus is jelen van, köztük az influenza, a koronavírus és a különböző légúti vírusok, mint például az RSV” – magyarázta dr. Bense Tamás háziorvos.

A szakember elmondása szerint sajnos hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a koronavírus már velünk marad. Az influenza vírusa inkább szezonális és előreláthatóan két-három hét alatt le fog csengeni. Az egyéb légúti vírusok is várhatóan tavaszra elgyengülnek.

Mindhárom vírus ugyanazokkal a bevezető tünetekkel rendelkezik. Az esetek nagy részében jelentkezik láz, fejfájás, végtagfájdalom, nátha és köhögés. Ha valakinek jó ellenálló képessége van, akkor ezek relatíve könnyen, pár nap leforgása alatt átfutnak

– folytatta.

Magas láz leginkább az első három napban jelentkezik a betegeknél. Ha ennél tovább tart a láz, és valaki úgy érzi, nem javul, akkor mindenképp érdemes meglátogatni egy orvost.

Szövődményekre utaló jel a rohamos köhögés, a napokon át tartó láz és esetleg a mellkasi fájdalom. Ez már arra utalhat, hogy bakteriális fertőzés alakult ki. Ilyenkor esedékes az antibiotikumkúra

– mondta.

Bense Tamás szerint mindenképp fontos felhívni arra a figyelmet, hogy saját magunktól ne kezdjünk el antibiotikumot szedni. Ennek ugyanis később súlyos kockázatai is lehetnek.

„Aranyszabály az, hogy ha valakinek tünete van, ne menjen be az iskolába vagy a munkahelyére, ne fertőzze tovább az embereket. Maradjunk otthon és pihenjünk. Ne végezzünk fizikai tevékenységet, tehát nincs edzés, nincs kirándulás, ne erőltessük meg magunkat. Így sokkal gyorsabban fel is fogunk gyógyulni” – zárta gondolatait a szakember.