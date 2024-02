Csak egy rejtélyes kép maradt Gábor családja után – Rokonait keresi az USA-ban élő magyar férfi

A magyar származású, Kaliforniában élő Por Gábor családfakutatásba kezdett, amihez az összes fellelhető információt összegyűjtötte a családjáról. A még élő, általa ismert rokonok történeteivel kezdte, majd egyre több mindent talált.

Por Gábor a családi albumban találta ezt az 1942-es fotót. Felismeri őket valaki? (Fotó: Por Gábor)

Vajon kinek mond valamit Gábor egyetlen fotója?

A magyar felmenőit kereső Por Gábornak a dédapját Weisz Sándornak hívták, aki budapesti vendéglős volt, akárcsak az ő édesapja, Weisz József. Ezzel kapcsolatban bizonyítékot is talált: egy 1927 körül megjelent újságban írtak róla pár sort. Az 1942-es lapokban többször is szerepel a Weisz név, leggyakrabban Weisz Nándor nevét említik, de azt nem tudni, ő is rokon-e, viszont szintén vendéglősként emlegették.

A kutatások során Gábor 79 éves édesapjának egyik régi fényképe is előkerült. A különleges fotó valószínűleg 1942-ben készülhetett egy budapesti kocsma előtt. A Metropol megtalálta a magyar gyökereit kereső férfit, akitől megtudtuk:

A kép a családom egy elhunyt tagjának az albumából való. Tudtommal a dédapám kocsmája látható rajta. Azt még nem sikerült kiderítenem, hogy pontosan hol készült a kép és kik vannak rajta, de családtagok

– árulta el lapunknak Gábor, akit elsősorban a kíváncsiság hajt.

Élvezi a családfakutatást

„Dolgozom a családfámon, és szeretnék minél több információt megtudni az őseimről. Maga a téma is érdekel és az is, hogy milyen emberek lehettek” – mondta az USA-ban élő férfi, aki több Facebook-csoportban is megosztotta a régi fotót, hátha valaki ráismer a képen szereplők egyikére.

A közösségimédia-oldalakon keresztül még nem találtam rokont, abban viszont segít, hogy kapcsolatot tartsak azokkal, akiket már megtaláltam. A nemrég felfedezett amerikai rokonokkal például csináltunk egy közös családi beszélgetést

– mesélte Gábor. „Magánemberként és kezdő családfakutatóként nagyon élvezem a folyamatot. Örülök minden apró információnak, amit a családomról találok” – mondta.

Mivel az én családom zsidó származású, ezért megkértem a zsidólevéltárat, hogy küldjenek el nekem mindent, amit csak tudnak

– folytatta a férfi azzal kapcsolatban, hogyan is próbálkozott eddig a családfakutatással.

Segítségül hívta a DNS-t is

„Ahol dolgozom, ott hozzáférhetek olyan honlapokhoz is, melyek segítik a családom USA-ban lévő ágának felkeresését” – tette hozzá. Gábor ugyanis a családfáját ingyenesen elérhető programok segítségével készítette el. A legnagyobb segítséget egy DNS-vizsgálatokkal foglalkozó cég jelentette számára:

Sikerült megtalálnom és kapcsolatba lépnem olyan rokonokkal is, akikről korábban nem is tudtam

– mesélte a lelkes családfakutató. Mint mondta: „Minden felmenőm magyar származású zsidó volt, legalábbis 4-6 nemzedékig biztos. Az egyenes ágú felmenőim közül senki sem amerikai, de az elmúlt 150 évben nekik is bőven lehettek leszármazottaik.”

Gábor reméli, hogy hamarosan még több családtagját megismerheti és feltárhatja a családi múlt titkait.