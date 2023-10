Kísérteties: 100 éves családi rejtélyt oldott meg Károly a titokzatos programmal

Lovass Károly épp a dédszülei sírját kereste a táborfalvai temetőben, amikor furcsaságra lett figyelmes. Nem csak dédszüleinek, de egy névrokonnak a sírját is meglelte. Ekkor még nem is sejtette, ki az a titokzatos nő, akiről egy fotó is volt a síron.