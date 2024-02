Megbilincselt fogoly szökött meg a kórházból, a rendőrség a nyomában van

Az amerikai Alleem Bordan azután került rendőri őrizetbe, hogy Philadelphiában ellopott egy autót. A fifikás tolvaj azonban az őrsön rosszullétre kezdett panaszkodni, ezért kórházba vitték. Biztos ami biztos, ott is rajta hagyták kezén a bilincset, ám a 29 éves férfit ez sem tudta megakadályozni abban, hogy olajra lépjen.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Hétfőn reggel 6 óra 42 perckor kiengedték a kórházból, ám ő közben megszökött őrzői elől

– jelentette be Frank Vanore philadelphiai rendőrkapitány-helyettes.

A dologban az a legmeghökkentőbb, hogy a bűnöző összebilincselt kézzel is lehagyta üldözőit – írja az ABC. A mostani lopás gyanúsítottjának az előélete sem patyolattiszta, korábban többször letartóztatták már testi sértésért és fegyveres bűncselekményekért is. Most egész Pennsylvania államban hajtóvadászatot indítottak utána, ezért a rendőrök bíznak benne, hogy hamarosan ismét lakat alá kerül.