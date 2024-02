Magára hagyták szülei a csecsemőt a fővárosi óvoda előtt

Egy budapesti óvoda előtt hagyott újszülött robbantott ki hatalmas vitát az egyik közösségi oldalon. Egy aggódó szülő tette közzé azt a posztot, melyen egy babakocsi látható, benne egy gyermekkel. A felháborodást az váltotta ki, hogy a picit otthagyták szülei, míg tesóját felvitték az óvodába. Mivel egy ilyen alkalom több percig is eltarthat, könnyen megtörténhetett volna a baj. Szinte futótűzként terjedt a hír, melyről a Metropol az elsők között számolt be.

Egyre több helyen hagyják ott a kisgyermeket. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Hihetetlen kincsek kerültek elő a XIV. kerületi órásmester otthonából. A férfi annyi holmit gyűjtött össze az évek során, hogy akár az emelet is leszakadhatott volna. A sok kacat között azonban érdekes és értékes kincsekre is lehetett bukkanni. Legalábbis erről számolt be a Metropolnak Krizantina és hagyatékkezelő csapata, mialatt átnézték az évek óta elhagyatott budapesti lakást. A Hősök tere közelében található ingatlan rejtett csecsebecséiről korábbi cikkünkben olvashatsz.

Elképesztő holmikat lehet találni egy-egy ilyen lakásban. Fotó: Bánkúti Sándor

Hosszú araszoló sorokat lehetett látni a héten a budapesti parkolási társaságok előtt. Január 31-én szerdán jártak le a 2023-as lakossági parkolási engedélyek. Aki idén, 2024-ben is az otthona közelében szeretné hagyni gépjárművét, annak eddig kellett új parkolási engedélyt igényelnie.

A Metropol Józsefvárosban járt, ahol többen arra panaszkodtak, hogy már egyszer végig állták a sort néhány napja, de nem sikerült elintézni a befizetést, miután áramszünet lett az irodában, ami két napig tartott. A kerületiek egyébként is feldúltak voltak, egyszerű sarcnak titulálták az éves parkolási díj bevezetését a saját házuk előtt. Míg több kerület csak jelképes összeget kér, addig a józsefvárosi horribilis árakról a Metropol cikkében olvashatsz.

Rengetegen várták, hogy még aznap befizethessék a parkolásukat. Fotó: Hajdú Ágnes

Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után, február 2-án mutatta be gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelen lévő idős Simeon, Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása is és ezért a szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe. II. János Pál pápa 1997-ben a szerzetesek világnapjává nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját. Azóta az egyház ezen a napon ünnepli azt a mintegy egymillió férfit és nőt, akik a világon katolikus szerzetesként élik az életüket. Ehhez a naphoz számos népszokás is tartozik. Régen úgy tartották, ha február 2-án jó idő van, akkor későn tavaszodik. A néphiedelem szerint ha ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és ha meglátja az árnyékát, akkor megijed tőle, és visszamegy aludni, amiből arra következtettek, hogy újra hideg lesz. Ha viszont nincs árnyéka, akkor kint marad, mert tudja, hogy ez a tél utolsó próbálkozása és hamarosan enyhül az idő, vagyis jön a tavasz. Azt, hogy milyen időnk volt aznap, cikkünkből tudhatod meg.

A hiedelem szerint, ha a medve meglátja az árnyékát, akkor hideg lesz. Fotó: Balázs Attila / MTI

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által bevezetett járatritkítás váratlanul érte az utasokat, akiknek jelentősen megnőtt a menetidejük. Ha mindez nem lenne elég felháborító, a BKK-vezére gyalázta az utasukat. Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen mondott elfogadhatatlant, amikor arról kérdezték, miért nem szólhattak bele az utasok a járatritkítások megtervezésébe. Erre azt válaszolta, hogy azért, mert az olyan lenne mintha „hálaadás előtt megkérdeznék a vágásérett pulykát, hogy mi legyen vele”. A megfogalmazás országos felháborodást robbantott ki, ami után Walter felajánlotta lemondását, amit Karácsony Gergely nem fogadott el. Ezek szerint a főpolgármester inkább az elhangzottak mellett áll ki? Korábbi cikkünkben ennek részleteiről olvashatsz.