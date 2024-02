Budapesti óvoda előtt hagytak magára a szülei egy csecsemőt

Óvoda előtt hagyott csecsemő robbantott ki hatalmas vitát egy budapesti Facebook-csoportban. Egy aggódó édesanya posztolt ki egy kitakart fotót egy babakocsiban fekvő csecsemőről, akit édesapja vagy édesanyja az óvoda előtt hagyott, míg reggel felment az emeletre a nagyobbik gyerekkel.

Egyre több helyen merik magára hagyni a csecsemőket néhány percre (Képünk illusztráció) Fotó: yarmrtsnk / Shutterstock

Az édesanya szerint a mai világban ez hatalmas nagy felelőtlenség, ugyanis az ördög nem alszik, és egy pillanat alatt is megtörténhet a baj.

Én nem vagyok egy szívbajos anyuka, de azért ilyet még én se mernék

– fogalmazza meg aggodalmát az édesanya, aki azzal nyomatékosítja érzését, hogy az óvoda az emeleten található, ráadásul egy ilyen korú gyerek nem vetkőzik le egy pillanat alatt. Az édesanya szerint a kapun ez idő alatt bárki ki-be jöhetett, így véleménye szerint a szülei bizony komoly veszélynek tették ki a picit.

Kérlek, legközelebb vedd ki a csöppséget, és vidd fel magaddal! Sajnos csúnya világot élünk, és nem szabad ilyenkor a vakszerencsében bízni

– zárja gondolatait az édesanya, aki bejegyzése alatt hideget és meleget is kapott bőven, ugyanis záporoztak a hozzászólások. Meglepő módon a történet óriási vitát váltott ki.

Egyszerű lenne az életem, ha vinném a kutyát is, amikor reggel viszem a kisfiam a bölcsibe. De még a kutyámat sem hagynám ott

– írja az egyik felháborodott édesanya, majd többen a pártját fogják, sőt sokan azt is megkockáztatják, hogy felhívják a szülők figyelmét, hogy bizony létezik gyerekkereskedelem, gyerekprostitúció, de szervkereskedelem is. Persze a legtöbben egyetértenek abban, hogy nagy valószínűséggel ez a veszély nem fényes nappal egy óvoda előtt fenyegeti a gyerekeket, de ahogy a mondás is tartja, jobb félni, mint megijedni. A kommentelők között azonban rengetegen vannak, akik felmentik a szülőt, vagy épp egyenesen az óvodát teszik felelőssé, hogy nincs akadálymentesítés, így nem lehet betolni a babákat.

Akár egy arra járó gyerek is fellökheti a babakocsit, és máris megvan a baj Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

És te amúgy miért szólsz bele? Ahogy nézem, nem az utcán hagyta ott, hanem egy udvaron

– vonják felelősségre a történetet megosztó édesanyát, aki csak szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy nem veszélytelen felügyelet nélkül hagyni egy csecsemőt. Egyelőre ezen a téren nincs egyetértés vagy szabályozás, így mindenki a saját vérmérséklete alapján dönti el, hogy mi az, ami neki még belefér. Bár Magyarország igen biztonságos, kétségtelen, hogy jobb az óvatosság. Nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, ám olyan hétköznapi dolgok is veszélybe keverhetnek egy magára hagyott csecsemőt, mint az eleredő eső, a feltámadó szél, egy be nem húzott kézifék, vagy épp egy arra futó kisgyerek. Arról nem beszélve, hogy egy csecsemő önmagára is veszélyes lehet. De persze mindenki maga dönti el, hol és mennyi ideig hajlandó felügyelet nélkül hagyni gyermekét, és hogy kockáztatja-e a testi épségét.