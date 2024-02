„Nála minden betegség extra veszélyt hordoz” – Misike kórházba került egy fertőzés miatt

Minden olyan jól indult: Misinek és Boginak született egy gyönyörű és egészséges kislánya Fruzsina, majd újabb gyermekáldás hozott örömöt a család életébe. Az öröm aggodalommal keveredett Misike születése után, ugyanis az orvosok arra gyanakodtak, az újszülött kisfiúval valami nincs rendben. A család hetekig-hónapokig tartó vizsgálatok és számtalan át nem aludt éjszaka után megkapta a diagnózist: Misike egy igen ritka genetikai betegségben a Noonan-szindrómában szenved.

A mosolygós család minden követ megmozgat, hogy gyermekük szépen fejlődhessen (Olvasói fotó)

Bár a februárban 2 éves születésnapját ünneplő Misike az állandó fülgyulladása miatt borzasztó kínokat áll ki, mindig mosolyog, ám szombaton nagyon megijesztette a családot.

Misike elkezdett hányni és semmi sem maradt meg benne, így ahogy csak tudtunk, a székesfehérvári kórházba siettünk vele

– emlékezik vissza az édesapa, aki jelenleg nagyobbik gyermekükkel, Fruzsinával van otthon táppénzen, a kis Misi pedig édesanyjával, Bogival tartózkodik a kórház fertőző osztályán.

Nála minden betegség extra veszélyt hordoz, így nagyon megijedtünk

– vallja be az édesapa, aki azt is elárulta, szegény Misike a vírus mellé egy újabb fülgyulladást is kapott.

A rotavírus gyors lefolyású, fertőző vírusos betegséget okoz, amely súlyos, akár életveszélyes kiszáradást is okozhat, így nem csoda, hogy a család megijedt. Szerencsére, mivel Misikét a szülei időben bevitték a kórházba, ráadásul az orvosok is azonnal előrevették, néhány nap infúziós kezelés után felépült a gyermek. Misike a genetikai betegsége miatt jóval kitettebb a fertőzéseknek, akár egy banális betegség is komoly veszélyt jelenthet a számára.

Misike a legnagyobb fájdalmat is hősként viseli (Olvasói fotó)

Bár a szindrómáról és annak kimeneteléről nem sokat lehet tudni, a szülők bizakodnak, hogy Misike teljes értékű életet tud majd élni felnőttként és a kór a szellemi fejlődésében sem okoz majd komoly lemaradást.

Büszkék vagyunk rá, hisz végre elkezdett kúszni és szótagokat mondogat

– sorolja az édesapa, aki tudja, fia jócskán le van maradva, ám a fejlesztéseknek köszönhetően lassan ugyan, de fejlődik. A család laboratóriumi vizsgálatnak is alávetette magát, ahol kiderült, az édesapa tünetmentesen hordozza a betegséget.

A vizsgálatok bebizonyították, hogy tőlem örökölte a betegséget

– meséli megtörten az édesapa, aki mindent megtenne családjáért, ám anyagi forrásai kiapadtak.

Misike a fejlesztéseken szinte megtáltosodik. Jó volna gyakrabban vinni, de sajnos a pénzes alkalmakat nem tudjuk finanszírozni

– zárja a férfi, aki jelenleg egy fizetésből tartja fenn a családot és az albérletet, így aggódik a sorsuk miatt. Ha szeretnéd segíteni Misike fejlődését, itt veheted fel a kapcsolatot a családdal.