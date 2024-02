Lottóláz: történelmi nyeremény várja ma ezeket a csillagjegyeket?

2024. február 24.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton nagyon erős energiák hatnak ránk. Az év első tízmilliószoros napja és telihold is van, valamint a szökőnap is erre a dátumra esik. Így aztán nem is lehet csodálkozni, hogy ez feszültséget is okoz. Azonban ne feledje, hogy ma minden tízmilliószoros erővel hat! Így inkább a jóra koncentráljon.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton valakinek szüksége lehet a segítségére, bölcsességére. Tízmilliószoros nap van, így ma minden jócselekedet ereje tízmilliószorosan száll vissza önre. Ne fukarkodjon tehát a jósággal, segítséggel, tanáccsal!







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Most a felfogóképessége különösen éles, így ráláthat olyan összefüggésekre, amik korábban nem voltak egyértelműek. Koncentráljon azokra a dolgokra, amikért hálás lehet, mert a vonzás törvénye sokszoros erővel működik ma az univerzumban.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton nagyon erős lehet önben az empátia, könnyebben meglátja, ki szorul segítségre a közelében. Segítsen, ahol tud, de legyen óvatos! Nem mindenki szeretné ugyanis elfogadni a támogatást, mert ezzel beismerné, hogy valóban rászorul...







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton nagyon erős pszichés energiák birtokában van. Legyen azonban óvatos azzal, kinek ajánlja fel kéretlenül a segítségét! Nem biztos ugyanis, hogy mindenki szembe akar nézni a saját gyengeségeivel. Vannak, akik számára a látszat fontosabb.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Önre is hatnak a teremtő energiák szombaton. A megérzései erőteljesen működnek. Lehet, hogy hirtelen események is adódnak, de ezek csak lehetőséget arra, hogy mélyebben megértse magát és azt, hogy mire vágyik igazán az életben.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A szombati dharmacsakra napon a legfontosabb, hogy elengedje a félelmet és bízzon magában. Az intuíciója vezetni fogja a helyes úton. Ne féljen kifejezni az érzéseit és kéréseit másoknak. Most itt az idő, hogy kiálljon önmagáért és igényeiért.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton a kommunikációja erőteljes lesz, és könnyen kapcsolatba lép másokkal. Ne hagyja figyelmen kívül az intuícióját, mert segíthet eligazodni a változó helyzetekben. Fontos, hogy nyitott szemmel és szívvel járjon, és hagyja, hogy az élet meglepje.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy kreatív és inspiráló napra számíthat. Lehet, hogy új ötletek és lehetőségek bukkannak fel az életében, amelyek izgalmas kalandokat ígérnek. Ne féljen kipróbálni valami újat vagy szokatlan, mert most van az ideje a kockázatvállalásnak.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton szánjon időt a pihenésre, töltekezésre, relaxációra. Fontos, hogy megőrizze az egyensúlyt az élete különböző területei között. Ma rendeződnek a gondolatai és letisztulnak az érzései, ha hagy elég időt magának erre.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kalandos és izgalmas napra számíthat szombaton. Lehet, hogy olyan lehetőségek és események várnak önre, amelyek izgalmat és új lendületet hoznak. Ne féljen kinyitni az ajtókat a lehetőségek előtt. Ma olyan felismerései lesznek, amik hosszú távon hatással lesznek a terveire, életére.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szombaton egy új barátság vagy egy érdekes találkozás lehetséges, ami új perspektívákat nyit meg ön előtt. Legyen nyitott és befogadó. Olyan hatások érik most, amik nagy hatással vannak a gondolkodásmódjára.