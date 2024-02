Itt kérhetsz segítséget, ha te is áldozattá váltál! – 34 éve tartjuk ezt a napot

34 éve ezen a napon tartjuk az áldozatok napját

1990. február 22-én tette közzé az Európa Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját, azóta tartják több országban is a bűncselekmények áldozatainak napját. A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület kezdeményezésére 1993-tól Magyarországon is megtartják. Kevesen tudják, de áldozat nemcsak a bűncselekmény, vagy a szabálysértés sértettje lehet, hanem az is, aki ennek közvetlen következményeként hátrányt (testi, lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, vagyoni kárt) szenvedett. Ezen hátrányok, traumák feldolgozásához, megoldásához sok esetben segítségre van szükség. Többek között ezért jöttek létre az áldozatsegítő szolgálatok, áldozatsegítő központok, mint amilyen például a Áldozatsegítő Központ is, ahol bárki segítséget kérhet.

Ma van a bűncselekmények áldozatainak napja!

Ő volt a pápák pápája

Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepét is február 22-én tartja a római katolikus egyház. Ilyenkor a hívők arra emlékeznek, hogy Krisztus Péter apostolt az egész keresztény egyház fejévé emelte. Ő volt az egyház első vezetője, így Róma későbbi püspökei, vagyis a pápák az ő utódai. Az ünnep másodsorban a Péter apostolra alapozott egyház egységét fejezi ki – írja a Wikipédia.

Ma van a cserkészet világnapja is

A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként. A cserkészet kezdete egészen 1907-ig nyúlik vissza, amikor lord Baden-Powell, a brit hadsereg tábornoka megrendezte az első cserkésztábort fiúknak az angliai Brownsea Islanden. Azóta, vagyis 117 éve február 22-én van a cserkészet világnapja.

Az első taxióra egyidős a cserkészettel

Ugyancsak 1907-ben használtak először taxiórát, méghozzá február 22-én. Az első ilyen órával a Renault cég gépkocsija gördült végig London utcáin.

117 éve van taxióra a taxikban. Fotó: Pexels

Minden idők legmagasabb embere is februári születésű

Robert Pershing Wadlow, minden idők legmagasabb embere 1918. február 22-én született. Magasságát utoljára 1940. június 27-én mérték, ekkor 2,74 méter magas volt, tömegét 199 kilogrammnak mérték. Növekedését – mely egészen élete végéig tartott –, az agyalapi mirigyében található tumor okozta.

Borongós időnk lesz

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön borongós időre számíthatunk, de szerencsére csak elvétve lehet kisebb csapadék. A déli szél viszont nagy területen lesz erős. 14 fok köré melegszik majd napközben a levegő.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a VII., VIII. és IX. kerületben

A rendőrség tájékoztatása szerint egy labdarúgó-mérkőzés miatt tilos lesz megállni február 21-én 0 órától február 22-én 24 óráig a VII. kerületi Dob utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és a Hársfa utca között, illetve a Hársfa utca mindkét oldalán a Dob utca és a Király utca között. Ezenkívül ugyancsak tilos lesz megállni február 22-én 6 órától 24 óráig a IX. kerület Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, a Fék utca mindkét oldalán a Gyáli út és a Lenkei utca között és a Gyáli út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Fék utca között. Végül pedig február 22-én 15 órától 24 óráig a VIII. és IX. kerületben tilos lesz megállni az

Albert Flórián úton a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között,

Üllői úti felüljáró mellett mindkét oldali szervizúton a Könyves Kálmán körúttól a Nagyvárad tér irányába,

Fék utcában a Gyáli út és a Remíz utca között,

Gyál úton a Könyves Kálmán körút és a Fék utca között.

Indul a Budapest Boat Show

Kezdetét veszi Magyarország vezető turisztikai kiállítása, a 32. Budapest Boat Show a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A hazai hajózás és vízi sportok szezonnyitó rendezvénye 2024. február 22–25. között az Utazás+ kiállítással, a Karaván Szalonnal és az E-Bike Test&Show-val egy időben mutatja be a hajózáshoz kapcsolódó hazai és külföldi újdonságokat és fejlesztéseket, a hazai vitorlás, elektromos és motoros hajók kínálatát, a különféle vízi sportokat, valamint a kapcsolódó felszereléseket, ruházatokat és igénybe vehető szolgáltatásokat.

Afrika Expo is lesz csütörtöktől

Ugyancsak február 22–25. között rendezik meg a 12. Afrika Expót Budapesten 22 kiállítóval 17 afrikai ország képviseletében, 500 négyzetméteren a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ A Pavilonjában, a 210 A standhelyen!

Sörfesztivál lesz a Várkert Bazárban

Kezdetét veszi Magyarország egyetlen téli sörfesztiválja, ahol idén februárban ezúttal is a korlátlan sörkóstolásé és a sörgasztronómiáé lesz a főszerep. Február 22. és 24. között a Várkert Bazárba költözik a hazai és külföldi, kis- és nagyüzemi kézműves sörkülönlegességek színe-java az Indoor Sörfesztivál keretében. További információk ezzel kapcsolatban itt olvashatók.