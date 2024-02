Elképesztő fordulat jön az időjárásban: ennek mindenki örülni fog

Hiába van elvileg tél, hiába írunk februárt, a hét második felében sem szűnik meg a kellemes tavaszi idő. Olyannyira nem, hogy szombaton, de akár vasárnap is megdőlhet a napi hőmérsékletrekord! A Köpönyeg.hu prognózisa szerint ugyanis a hétvégén mindkét nap 15-20 fokot mérhetünk, márpedig február 10-én 19,2, február 11-én pedig 20,1 fok a napi hőmérsékleti maximum. (Mindkét adatot 1958-ban Ásotthalmon mérték.)

Fotó: Czinege-Melinda / Hajdu Bihar

Csütörtökön változóan felhős idő várható, de főleg északon lehetnek erősebben felhős időszakok és tájak is, és ott elvétve gyenge eső sem kizárt. A délnyugati, déli szél sokfelé megerősödik. Hajnalban általában –1, +7, kora délután 12, 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken is marad a változóan felhős időjárás, amiből továbbra is csak északkeleten várható kisebb eső. A hőmérséklet hajnal 2–9, kora délután 12–19 fok között várható. Az egyedüli zavaró tényezőt a helyenként viharossá fokozódó szél okozhatja csak, ami miatt riasztást is kiadtak 9 vármegyére a következő szöveggel:

A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Pénteken figyelmeztetést adtak ki a Dunántúlra széllökés veszélye miatt. Fotó: met.hu

Szombaton is marad a hol napos, hol felhős égboltozat, viszont délutántól mindenhol beborul az ég. Ennek ellenére csapadék nem várható. A hőmérséklet már hajnalban is elérheti egyes helyeken a 13 fokot, míg napközben akár 20 fok is lehet.

Vasárnap marad a közepesen, erősen felhős ég, amiből nyugaton eső, máshol záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A déli szél ismét sokfelé megerősödik majd. Ennek ellenére a hőmérséklet továbbra is küzd a többi időjárási viszony ellen majd a hét utolsó napján is, ugyanis a csúcsértékek továbbra is 11–20 fok között várhatóak. A Tiszántúlon lesz a legmelegebb.