Karácsony törvénytelen sarcát végül a budapestiek fizetik meg

Ez azért nem állja meg a helyét, mert két különböző dolog az, hogy egy önkormányzat hogyan korlátozza a lakott területre történő behajtást a nehéz tehergépjárművek részére, és hogy milyen engedélyek, útvonalengedélyek kiadásához köti ezt. Ez egy dolog, és egy másik dolog, hogy ezért szed-e díjat vagy sem. De itt most arról van szó, hogy ezt a díjszedési elemet vennék le erről a rendszerről, amely rendszer ettől még továbbra is fennmaradna. Ma Budapest gyakorlatilag egy nagy súlykorlátozott zónának tekinthető, hiszen bárki, aki jön be a városba, ugye láthatja már a bevezető utakon is, az M3-as, M5-ös és M7-es bármelyik bevezető szakaszon, hogy ott kapásból egy 12 tonnás korlátozó tábla van kihelyezve, ami azt jelenti, hogy 12 tonnánál nehezebb jármű előzetesen kért engedély nélkül nem is hajthat be Budapestre.