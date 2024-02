„Azt hittem, a halál az” – őrangyal mentette meg a négygyermekes édesanya, Edit életét a műtőben

Sokan nem mernek beszélni róla, ha életükben valamilyen megmagyarázhatatlan történik velük. Egy ideig így volt ezzel J. Edit is. A most 72 éves idős asszony évtizedekig hallgatott a spirituális élményéről - mígnem sikerült annyira feldolgoznia, hogy nemrég kiírta magából.

Edit 31 éves volt, amikor élet és halál között lebegett / Fotó: Olvasói fotó

Az életükért küzdöttek

A szentendrei asszony a Metropolnak elmesélte, négy gyermeke született az évtizedek alatt: két lány és két fiú, ám míg hármat természetes úton, az utolsó fiát, Ákost csak császárral tudta világra hozni.

“Elfojt a magzatvíz, de Ákoska keresztben feküdt, ezért kellett a császár” - kezdte el mesélni Edit különleges történetét.

A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházba szállították. Élet és halál között kellett döntenie az orvosoknak - ezért mindenképp betolták a műtőbe. Fiát így megmentették, de kiderült: az anyáért is küzdeni kell.

Újra műtőbe vittek, mert komplikáció adódott a császárnál. Ez csak öt nappal a szülés után derült ki. Azonnal vittek újra a műtőbe, a méhemet eltávolították. Elhalt, miután vérmérgezést kaptam

- folytatta Edit.

"Lemondtak rólam”

Miután a műtőből kikerült és magához tért, azt hitte meggyógyul. Az orvosok viszont nem így látták. “Csak arra vágytam, hogy hagyjanak végre pihenni az orvosok és a nővérek. Nem értettem, miért rohangálnak körülöttem. Még a konyháról is felküldtek valakit, hogy nekem azt főzzenek, amit kérek. Furcsálltam, mert én tudtam, hogy túlélem. Később derült ki, hogy lemondtak rólam” - idézte fel az anya.

Amikor egyedül hagyták, a kórházi szobában csend lett. Egyedül az infúziócseppek monoton moraja törte meg, mígnem olyan történt vele, ami visszarántotta őt az ébrenlétbe - máig nem is felejti.

Megjelent két ködszerű kéz, és végig simította őket a lábujjaimon. Nagy nyugalom lett rajtam úrrá...

- emlékezett vissza a pillanatra Edit.

"A halál áll az ágyamnál?"

Mindennek már több mint 40 éve - idáig nem beszélt erről senkinket. Most mégis megtörte a csendet, mert sikerült megfejtenie a történteket. “Azt hittem, a halál áll az ágyamnál, az ő kezei próbálkoztak elvinni. A napokban ezt elmondtam az egyik lányomnak. Furcsán nézett rám, aztán megnyugtatott. Szerinte nem a halállal találkoztam, hanem az őrangyalommal, aki akkor húzta ki belőlem a rosszat, a gonoszt és mentett meg” - mesélte az idős asszony.

Editnek mára sikerült megfejtenie, mi vagy ki állhatott a kórházi ágyánál / Fotó: Olvasói fotó

A történetet ezután már bátran megosztja másokkal is, remélve, erőt adhat ezzel. “Ezt nem akartam elmondani a gyerekeimnek sokáig. Most már bánom, hogy nem mondtam el hamarabb. Mások is, akik ilyet tapasztalhattak, nekik üzenek ezzel a történettel - nehogy ők is félreértelmezzék, amin átmentek. Aztán egy életre ezt magukban tartsák...” - zárta szavait.