Átlag 460 ezer forintra számíthatnak az idősek a napokban, ez az oka

Lesz, aki már ma megkapja az emelt összegű nyugdíjat

Februárban a nyugdíj mellett érkezik a 13. havi nyugdíj is, ráadásul lesz, akinek a megszokottnál korábban, mivel a posta már ma elkezdi kivinni a pénzt azoknak, akik nem utalva kérték a juttatást. Ez összességében közel 850.000 embert érint. Fontos tudni, hogy a két ellátás összege egyazon utalványon érkezik! Azoknak pedig akik átutalással kapják a nyugdíjat, már ma, vagyis február 12-én a számlájukon lesz a rekordösszeg.

Lesz, aki már ma megkapja a sima és a 13. havi nyugdíját is. / Fotó: Pexels/Andrea Piacquadio (Képünk illusztráció)

Mekkora összeg érkezik a napokban?

Az átlagos öregségi nyugdíj januártól meghaladhatja a 230.000 forintot, így a nyugdíjasok februárban átlagosan 460.000 forintot kapnak kézhez. Ha pedig a medián nyugdíjból indulunk ki (fele-fele arányban vannak ennél alacsonyabb és magasabb nyugdíjak is), ami 192.000 Ft, akkor majd 400.000 forintnyi összeg érkezik a nyugellátásban részesülőknek.

215 éve született Charles Darwin

Charles Darwin angol természettudós, a természetes kiválasztódás elméletének megalkotója 215 éve ezen a napon, vagyis február 12-én született. Rá és az általa megalkotott evolúciós elméletre emlékeznek ma szerte a világon. Teljes nevén Charles Robert Darwin fő műve egyébként 1859-ben jelent meg A fajok eredete címmel (On the Origin of Species), 1871-ben pedig Az ember származása (The Descent of Man), amelyben az embert egy -akkor még ismeretlen- közös ősmajomtól származtatta.

4 éve hunyt el a legendás sportoló

Wichmann Tamás kilencszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes és olimpiai ezüstérmes kenus 2020. február 12-én hunyt el. Profi pályafutása 1962-től 1983-ig tartott. 1978-ban UNESCO fair play-díjat kapott, mert segített felkészülni riválisának, az egykori Jugoszlávia színeiben versenyző Matija Ljubeknek, aki aztán a belgrádi világbajnokságon legyőzte őt. Énekelt és gitározott, rappelt. 1985-ben Popej szerepét játszotta Bujtor István: Az elvarázsolt dollár című filmjében. 2009-ben ezüstérmet nyert a magyar sárkányhajó válogatottal a dél-koreai Ulszanban a csapat-világbajnokság 200 méteres futamán, és így 61 évesen ismét vb-dobogóra állhatott.

Megállapodtak az Adria kőolajvezeték megépítéséről

Magyarország, Jugoszlávia és Csehszlovákia 1974. február 12-én írt alá egy egyezményt, melynek célja a szovjet szállításokat ellensúlyozandó arab olajbeszerzés lehetővé tétele. Az aláírt Adria Kőolajvezeték Egyezmény értelmében 1978-ra megépült a horvátországi Omisaljból induló, évi 10 millió tonna kapacitású vezeték, mely egyben összeköttetést teremtett a Barátság kőolajvezeték-rendszerrel.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Ma öt helyen is lehet vért adni a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21);

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.);

14:00-18:00 óra között a Körösi Művelődési Házban (1102. Budapest, Szent László tér 7-14.);

13:00-18:00 óra között a Csaba Házban (1171. Budapest, Péceli út 222.);

és 12:00-18:00 óra között az Újpesti Ifjúsági Házban (1042. Budapest, István út 17-19.).

Hűvösebb idő várható

A köpönyeg.hu hétfői előrejelzése szerint a viharossá fokozódó északnyugati szél hatására csökken a felhőzet és már csak futó záporok fordulhatnak elő az ország nagy részén. A hőmérséklet 11-12 fok köré esik vissza.

Közismert párok beszélgetnek a házasságról

Több mint két évtizede Angliából indult el a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Ebből az alkalomból a Ráday Ház Díszteremében (1092 Budapest, Ráday u.28., 2. em.) este 18 órától Őszintén a házasságról címmel tartanak páratlan beszélgetést – amihez online is lehet csatlakozni- közismert párok. Idén Véssey Miklós író, költő és felesége, Mirk-Véssey Klára tanár; Győri Virág, a Family magazin főszerkesztője és férje, Győri Tamás József, a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet igazgatója; Léder László pszichológus és felesége, Puja Andrea operaénekes izgalmas beszélgetésének lehetünk résztvevői. A beszélgetést vezeti: Gécsek Tóth Enikő, a Kossuth rádió szerkesztő-riportere.