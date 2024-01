Vitamint és fájdalomcsillapítót írt fel az orvos a magyar fiú lábára, pedig a valódi baj sokkal szörnyűbb volt

A 17 éves Mata Kevinnél porckorong-elváltozást diagnosztizáltak, de később kiderült, hogy csontödémában és csontnekrózisban szenved. A fiú iszonyú fájdalmakat él át, járni sem tud rendesen, de nagyon bízik a gyógyulásban. Tele van tervekkel és ambíciókkal. Ha végre újra egészséges lesz, autószerelőnek tanul. Legnagyobb álma, hogy jogosítványt szerezzen és egy Hondával falja a kilométereket. Addig azonban még hosszú az út, de ő bizakodó.

Kevin nagyon bízik a műtét sikerében, álma, hogy meggyógyuljon és jogosítványa legyen – Fotó: Ripost

Kevin egy kis faluban, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Krasznokvajdán élte a tinik szokásos életét. Miskolcon tanult a középiskolában, amikor fájni kezdett a lába. Az orvosok először a hirtelen növésnek tulajdonították a fájdalmakat. Ám a kezelések ellenére azok nem szűntek, így a család orvostól orvosig vitte őt, míg végül Encsen az ortopédiai szakrendelésen azt állapították meg, hogy porckorong-elváltozása van. Vitaminokat, fájdalomcsillapítót és porckorong-erősítőt írtak fel neki. Ezeket a gyógyszereket három hónapig szedte, a fájdalom azonban továbbra is állandó társa maradt. November elején már lábra sem tudott állni, ezért iskolába sem mehetett, otthon tanult.

Nem adtuk fel, végül egy MRI-vizsgálaton megállapították: csontödémája van. Kevin combcsontja már kezd elhalni a folyamatos csontvelőgyulladás miatt

– számolt be a Metropolnak Beáta, a fiú édesanyja. – Kevin állapota egyre csak rosszabbodott, ezért elszántan kerestük a megoldást, végül magánrendelésre vittük, ahol kiderült: mielőbb műtéti beavatkozásra van szüksége, különben a lábát is elveszítheti. Az orvosok elmondták, hogy ez egy nagyon összetett műtét, mert csontvelő- és őssejtkezelés is szükséges a gyógyuláshoz. Gyűjtést szerveztünk, mert a költséges orvosi beavatkozásra sajnos nem volt elég pénzünk.

A család nagyon hálás az embereknek és Ildikónak, a Bing és mesés barátai interaktív show vezetőjének, mert nélkülük nem jött volna össze a pénz a műtétre. Kevinre még hosszú gyógykezelés vár, de bízik benne, hogy a műtét sikeres lesz, és végre megszabadul a fájdalmaitól. Nem vágyik nagy dolgokra, csak arra, hogy a korabeli fiatalok életét élhesse.