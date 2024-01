"Erre a rendőr sem számított" - Útlezárást átszakító tolvajt kergettek a VIII. kerületben - döbbenetes videók

Valóságos akciójelenetnek lehettek szemtanúi a helyiek a VIII. kerületi, Szigony és Práter utca sarkán: egy Volkswagen sofőrje ugyanis teljes gázzal belerongyolt az útfelújítás miatt odahelyezett kordonokba és lezárásba. A sofőr vitt is magával mindent, amit csak lehetett: kordont, betonelemeket és a kerítést is.

A sofőr vitt kordont, kerítést, betonelemet - és majdnem egy gyalogost is Fotó: TikTok

Az esetről több felvétel is készült, méghozzá több eltérő szögbő. Ezeken jól látható, hogy a kocsi padlógázzal hajt neki az útlezárásnak, méghozzá olyan sebességgel, hogy a kordont lezáró betonelemek is szétszóródtak, egy gyalogosnak pedig szinte csak az utolsó pillanatban sikerült elugrania a szanaszéjjel záporozó kerítésdarabok és törmelékek elől.

A videón az is látható, ahogy a menekülő autós mögött egy rendőr rohan gyalogosan, de hiába: esély sincs arra, hogy utolérje az ámokfutóként inaló sofőrt, aki a kocsi orrára akadt kordonnal zúzott tovább. A helyiek szerint a rendőrök először nem gyalogszerrel követték a férfit:

Kocsival mentek, szerintem levillogták vagy leállították. A VW meg is állt. Akkor szálltak ki a rendőrök, azt hiszem, többen is. Aztán, ahogy megközelítették a kocsit, a sofőr elindult. Gondolom, erre a rendőr sem számított, mert ezek után rohant az autó után, jobb híján gyalog

- mondta egyikük.

Kiderült, a sofőr a kocsit nem sokkal korábban lopta el. Úgy tudni, hogy a tulaj járó motorral hagyta ott az autóját az egyik közeli utcában, ezt használta ki a tolvaj, aki azonnal be is pattant a potya járműbe. A döbbent tulajdonos gyorsan rájött, mi is történt valójában, és rögtön értesítette a zsarukat, akik gyorsan rá is bukkantak a tolvajra. Ekkor ugyan próbálták megállítani, de ő ehelyett inkább a kordonbontást választotta, majd a plázázást: félórán belül ugyanis a közeli Corvin plázában elfogták, a kocsit pedig a parkolóban megtalálták.

Azt még maguk, a rendőrök sem értették, hogy mi volt a menekülő sofőr célja, mivel látványos bemutatójával mindössze félórányi időt nyert magának:

Azért a félóra szabadságért felesleges volt ekkora elánnal menekülnie. Amúgy sem célravezető, rendszerint bilincs a vége, ahogy ebben az esetben is

- írta a Budapesti Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán. Hozzátették, hogy I. Tamás a Kőris utcában bukkant rá a járó motorú Volkswagen Jettára:

Beült, vitte, és láthatóan semmi nem állította meg. Félóra múlva I. Tamás viszont már bilincsben volt, most emiatt a mutatvány és más egyebek miatt őrizetben, rácsok mögött gondolhatja végig a napját

- tették hozzá.