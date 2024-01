„A veszteség felfoghatatlan" – segítséget kér az újpesti tömegbalesetben elhunyt édesapa családja

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, halálos tömegkarambol történt január 22-én, hétfő este Újpesten, a Rózsa utcában. A balesetben négy autó és egy BKK autóbusz karambolozott: a vétkes sofőr elszökött a helyszínről, míg a vétlen, aki 14 éves kislányával utazott, belehalt sérüléseibe. Bár a vétkes, Mercedest vezető sofőrt pár nap múlva elkapta a rendőrség, az édesapa életét ez már nem adja vissza. Az autóban utazó 14 éves kislány kisebb sérülésekkel megúszta, a család vesztesége azonban hatalmas, pláne, hogy a családfenntartót vesztették el, így most nagy bajban van az újpesti család.

Az édesapa ebben az autóban utazott 14 éves lányával, amikor oldalról beléjük hajtott a vétkes sofőr Fotó: Olvasói fotó

„Egy kislányt kell felnevelni..."

A fájdalmas gyász mellett azzal, hogy az édesapa elhunyt, az anyagi gondok a család nyakába szakadtak és nem látnak kiutat a problémából. Az édesapa nevelt fia fordult most a nyilvánosság felé és tette közzé segítségkérő posztjukat.

A gyász és a veszteség felfoghatatlan, de sajnos itt még nincs vége a megpróbáltatásainknak

– írja a fiú gyermek az adományozásra létrehozott oldalukon.

„A szerencsétlenség duplán sújt minket. Nemcsak személyes fájdalmunk feldolgozásáról van szó, nevelőapám ugyanis családfenntartóként dolgozott a lakásukon lévő súlyos hitel törlesztéséért – tragikus halálával ennek lehetősége most egyik pillanatról a másikra megszűnt, rendkívül nehéz helyzetbe hozva a családunkat" – részletezi Hujbert Ádám.

Most arra kérünk titeket, rajtatok keresztül pedig a segítőkész ismerőseiteket, hogy kisebb vagy nagyobb összeggel támogassátok az apa nélkül maradt családomat. Egy kislányt kell felnevelni, a nagyobb összegű, még futó lakáshitelt törleszteni, és ez erőnkön felüli feladat. De veletek, együtt sikerülhet

– fejti ki a fiatal, aki hangsúlyozza, hogy az adományokat közvetlenül a lakáshitel törlesztésére fordítják majd.

„Minden egyes pénzösszeg, akármilyen kicsi is, hatalmas pluszt jelent a családunknak, hogy túljussunk ezen a nehéz időszakon, és újra talpra állhassunk" – zárta gondolatait a gyászoló gyermek, bízva az emberek segítségében.

Hiába küzdöttek a mentősök az édesapa életéért, a helyszínen életét vesztette Fotó: Zsenitzs Gyula

Egész Újpestet megrázta a szörnyű tragédia

Egy szemtanú szerint a baleset után a járókelők húzták ki a 14 éves kislányt a roncsok közül, az édesapát azonban a katasztrófavédelem munkatársainak kellett kivágnia a járműből. Az édesapa életéért a mentősök küzdöttek, azonnal megkezdték az újraélesztést, de sajnálatos módon a helyszínen életét vesztette.

A baleset után pár perccel, szinte közvetlenül a busz mögött jött Gabriella autóval, amikor látta, hogy nagy a baj.

Láttam, hogy jön egy hölgy fekete kabátban. Szerintem ő lehetett az anyuka. A kislányt pont akkor tolták a mentőhöz, tudott beszélni, szólította az anyukáját. A hölgy pedig szaladt, kiabálva, hogy «hol a férjem, hol a férjem?» Szörnyű volt ezt végignézni, együtt gyászolunk velük, nagyon sajnáljuk őket, aludni sem bírtunk az eset után

– idézte fel Gabriella, aki szerint az egész környéket megrázta az eset, volt olyan is, aki mécsest gyújtott a gyászoló családért és az elhunyt édesapáért. A családnak most szüksége is van az együttérzésre és a támogatásra, hogy átvészeljék ezt a nehéz időszakot. A családot a fenti posztban közzétett számlaszámon és az adománygyűjtő oldalukra való utalással lehet támogatni.