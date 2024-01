89 éves korában meghalt Finta József, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-, kétszeres Ybl Miklós-díjas és Prima Primissima díjas magyar építész – a gyászhírről az építész által alapított Finta Studio számolt be.

Finta József 89 éves volt Fotó: Pexels

Finta József a 60 éves pályafutása során Kossuth-, Ybl Miklós-, Steidl Imre- és Prima Primissima díjban is részesült, emellett a Nemzet Művészének is megválasztották, továbbá Köztársasági Elnöki Aranyérmes építész, a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, valamint az Amerikai Építészeti Intézet tiszteletbeli tagja is volt. Az impozáns felsorolásnak pedig még közel sincs vége, ugyanis mások mellett Budapest, Salgótarján és Belváros-Lipótváros díszpolgárává választották, illetve a Magyar Érdemrend középkeresztjével is kitüntették.

Szívszorító szavakkal búcsúznak Finta Józseftől

Búcsúzunk Finta Józseftől, Stúdiónk alapítójától, az elmúlt 60 év magyar építészetének jelentős alkotójától. Búcsúzunk a Mestertől, a baráttól, a minden kihíváshoz új játékként forduló példaképtől. Köszönjük a belénk vetett bizalmadat, hogy a közösen eltöltött évtizedek végén ránk bíztad az iroda irányítását; az elmúlt években azt gondoljuk bizonyítottuk, hogy méltóan képviseljük és visszük tovább az örökségedet

– olvasható a Finta Studio búcsúztatásában.

Finta József 1935. június 12-én született Kolozsváron. 1958-ban az Építőipari- és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett diplomát, majd a Lakóterv munkatársa, osztályvezetője, később igazgatóhelyettes-főépítésze volt. Magyarországon és külföldön is osztatlan elismerést aratott alkotásaival.

Számos épületet köszönhetünk Finta Józsefnek

Számos szállodát tervezett: a Duna Intercontinentalt, a Fórumot, a Tavernát, a Novotelt, a Kempinskit, valamint a Kongresszusi Központot és a Nemzetközi Kereskedelmi Központot, de nevéhez fűződik a Szabadság téri Bank Center, a Teve utcai rendőrpalota, a lágymányosi egyetemi városban a Budapesti Műszaki Egyetem, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem (BME–ELTE) informatikai épülete és a Westend City Center is – írja az MTI.