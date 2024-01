Karácsony Gergely nem kért bocsánatot Budapest lakóitól, vagyis a „vágásérett pulykáktól”!

„Trágyával etetett gombák, lecsapolás előtti mocsárban élő békák, vágásérett hálaadási pulykák.” Wintermantel Zsolt szerint valójában ezt gondolja a szavazópolgárokról a baloldal, miután ezeket a jelzőket használták a magyarokra az elmúlt években. A fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője arra reagált, hogy Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója lekezelően azt mondta a járatritkításokról: Az utasokat ebbe a folyamatba nehéz lett volna bevonni, mert olyan, mintha „hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele”. Vitézy Dávid szerint a BKK vezérigazgatójának távoznia kell a posztjáról. Karácsony Gergely főpolgármesternek pedig elnézést kell kérnie a budapestiektől, és azonnal visszavonni a járatritkításokat. A főpolgármester végül nem fogadta el Walter lemondását, elnézést sem kért, de a politikai támadásokra hivatkozva visszaállíttatja a korábbi menetrendet, vagyis villámgyorsan, alig egy hét alatt megbukott az újabb ötletelése, a járatritkítás.

Walter Katalin bocsánatot kért, Karácsony Gergely nem – Forrás: Vitézy Dávid/Facebook

„Megint titokban, zárt ajtók mögött”

Az elmúlt héten a kiesett járatok miatt óriási tömeg volt az érintett vonalakon csúcsidőben, de a főpolgármester még ma is remek elképzelésnek tartja a ritkítást. Karácsony Gergely ez alkalommal sem látta be kudarcát annak dacára, hogy egyik napról a másikra, titokban vezette be a BKK a járatritkítást.

A BKK vezérigazgatója pedig egy zárt háttérbeszélgetésen hasonlította lekezelően vágás előtti pulykához a fővárosi utazóközönséget, ahol a járatritkításokat és az egyeztetések elmaradását próbálták valahogy kimagyarázni. Vitézy Dávid külön nyomatékosította ezt követően: „Megint titokban, zárt ajtók mögött”.

Karácsony Gergely meghátrált, de újabb kudarcát nem ismeri el

A főpolgármester döntése közfelháborodást keltett az utasok körében is, illetve már az elejétől fogva kritizálta Vitézy Dávid közlekedési szakértő, ahogyan Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője is. Ahhoz azonban, hogy Karácsony meghátráljon, a BKK vezérigazgatója kellett, aki lekezelően vágás előtti pulykákhoz hasonlította az utasokat. Bár Vitézy örömét fejezte ki amiatt, hogy a döntést visszavonta Karácsony, azért az mégiscsak abszurd, hogy nem kért elnézést a budapestiektől, és sunyin terelve, a politikai támadásokra hivatkozva vonta vissza a ritkítást.

„De a legjobb szakmai javaslat is elvérezhet, ha az egyesek gátlástalan önzésének és a lejárató politikai kampánynak válik áldozatává… Ezért arra kértem a BKK munkatársait, hogy óvják meg a szakmai munkát a politikai kampány hatásaitól, állítsák vissza a korábbi menetrendet, és a közlekedési fejlesztésekről egyeztessenek a kerületekkel” – írta posztjában a főpolgármester. Ezzel azt is beismerve, hogy nemcsak az utazóközönség véleménye nem érdekelte őket, de a kerületekkel sem egyeztetett.

Az utasokat utolsó pillanatban tájékoztatva döntött úgy a BKK, hogy ritkítja 53 járat menetrendjét – Forrás: BKK

„Karácsony Gergely egy hétig hazudott”

Wintermantel Zsolt szerint a főpolgármester egy hétig hazudott.

Karácsony Gergely egy hete még azzal védekezett, hogy letagadta a járatritkítást. Azt mondta egészen egyszerűen, hogy nincs ritkítás. Ma reggel pedig nemcsak hogy elismerte, de vissza is vonta azt! Ilyen volna egy felelős városvezető?

– tette fel a kérdést a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője.

Walter Katalin: Az utasok bevonása olyan lett volna, mintha „hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele”

Hiába adta be lemondását Walter, a főpolgármester elutasította azt. Erről közösségi oldalán azt írta: „…A lemondását nem fogadtam el: egy rosszul megfogalmazott mondat, ami nem tükrözi a vezérigazgató személyes meggyőződését…” Wintermantel Zsolt szerint azonban nagyon is el kellene fogadnia a főpolgármesternek a pulykázós vezérigazgató lemondását, hiszen az egy olyan szemléletet tükröz, amely a baloldal valós arcát mutatja meg. Ugyanakkor a főpolgármester nem merte Gyurcsány és Bajnai emberét elmozdítani.

Ismerős valahonnan ez a gondolkodásmód? Igen, nem kell messzire menni. Máig visszacsengenek például Kóka János, egykori SZDSZ-es gazdasági és közlekedési miniszter szavai: „A mocsár lecsapolásáról nem a békákat szokták megkérdezni.” Így gondolkodnak ők. Ez nekik a nyilvánosság, számukra ilyen a társadalmi párbeszéd, egyeztetés. A mézesmázos szavak mögött valójában ez a lényegük! Karácsony Gergelynek kell felmentenie Walter Katalint! Az a főpolgármester, aki átláthatóságot, nyilvánosságot, a budapestiekkel való egyeztetést hangsúlyosan ígért kampányában, aki négy évvel ezelőtt részvételiségért felelős főpolgármester-helyettest nevezett ki, és fizet neki és stábjának sok millió forintot havonta, nem engedheti meg, hogy ilyen embert a posztján hagy. Vagy ha igen, akkor ez olyan, mintha ezeket a fenti szavakat Karácsony Gergely mondta volna!

– mutatott rá a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője.