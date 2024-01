Hornung Ágnes: egyes családtámogatások összege tovább emelkedett

A kormány 2010 óta azért dolgozik, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon álljon, a családok folyamatosan erősödjenek, a családalapítás és a gyermekvállalás ne ütközzön akadályba, valamint nehéz időkben is képes legyen megvédeni az elért eredményeket – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap az MTI-vel.

Hornung Ágnes a közleményében hozzátette: ennek köszönhetően egyebek mellett több családi ellátás összege is tovább emelkedett januárban. A gyermekgondozási díj (gyed) maximális összege 2010 óta így több mint háromszorosára, a gyermekek otthongondozási díja (gyod) öt év alatt több mint két és félszeresére emelkedett. 2024. január 1-től az úgynevezett diplomás gyed-ben részesülők is magasabb összegre számíthatnak. A januári ellátásokat a februári kifizetésekkor már emelt összegben kapják az érintettek.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány számára 2010 óta kiemelt jelentőségű a gyermeket nevelő családok támogatása. Ennek részét képezi, hogy 2010-hez képest a gyed havonta folyósítható maximális összege 2024-re több mint háromszorosára nőtt. A minimálbér emelésének köszönhetően a gyed maximális összege bruttó 373 520 forintra emelkedett, míg a diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 186 760 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 228 200 forintra nőtt – írta.

Kiemelte: a minimálbér emelkedésének hatására 2024. január 1-jétől nőtt az önellátásra képtelen gyermeket gondozó szülők számára járó gyermekek otthongondozási díjának (gyod) összege is. A gyod összege a bevezetéskor, 2019-ben bruttó 100 000 forint volt havonta.

A kormány vállalta, hogy az ellátás összege évről évre növekedve 2022-re eléri a minimálbér szintjét, így 2024-ben a minimálbér emelkedésével a gyod összege 266 800 forintra nőtt. Emellett emelkedett a gyermekápolási táppénz maximális összege is, amelyet a dolgozó szülők a 12 évesnél fiatalabb, beteg gyermekük gondozása alatt igényelhetnek. Ennek napi maximális összege 17 787 forintra nőtt. Januártól ezeket a támogatásokat automatikusan emelt összegben kapják az érintettek – olvasható Hornung Ágnes közleményében.

A magyar családtámogatási rendszer egyik legfontosabb jellemzője, hogy egész életen átnyúló támogatási rendszer, a kormány minden életszakaszban segítséget nyújt – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára korábban az M1 csatorna műsorában.

Hornung Ágnes kiemelte, hogy a fiatal pároknak, a gyermeket váróknak, a gyermekes családoknak és az időseknek is folyamatos támogatást nyújt és kiszámítható környezetet biztosít a kormány.

Magyarország 13 éve azért helyezte a családokat a középpontba, mert ebben az értékben hisz – hangsúlyozta.

Úgy fogalmazott, hogy a magyar családtámogatási rendszernek két fő eleme van. Az egyik a családbarát eszme, a másik pedig az ehhez a gondolatisághoz kapcsolódó, több mint 30 családtámogatási forma, amelyeket az elmúlt 13 évben lépésről lépésre hozott meg a kormány – emelte ki. Hozzátette,

a családok támogatása az otthonteremtés, az anyagi biztonság és a munka, illetve a magánélet egyensúlya köré épültek.

Elmondta, hogy a támogatási rendszer elemeiről, annak „finomhangolásáról” folyamatosan egyeztetnek a civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel és a családokkal is, hogy a támogatásokkal mindig az adott igényeknek megfelelően, az adott gazdasági helyzetben tudják segíteni az érintetteket.

Kitért rá, hogy januártól nő a Babaváró összege, a házaspárok 10 millió forint helyett 11 millió forinthoz juthatnak hozzá a konstrukcióval. Babavárót azok a házaspárok igényelhetnek, ahol a feleség még nem töltötte be a 30. életévét. Ugyanakkor egyéves átmeneti időszakot is biztosítanak: ha a feleség még nem töltötte be a 41. életévét, és igazolják a legalább 12 hetes terhességet, akkor igénybe veheti a család a Babavárót – jegyezte meg.

Szólt az otthonteremtési támogatások januári változásáról is, amelynek értelmében a jövő év elejétől igényelhető a csok plusz és emelkedik a falusi csok összege is.

A csok plusz keretében az államilag támogatott kamatozású hitelt a gyermekvállalás előtt álló, valamint már gyermekes, de további gyermekeket vállaló családok igényelhetik lakóingatlan vásárlására, építésére vagy bővítésére.

Az összege, a gyermekek számától függően 15, 30 vagy akár 50 millió forint lehet – mondta el.

Hangsúlyozta azt is, hogy a falusi csok duplájára emelkedik januártól.

A támogatási összegek emelkedéséről a piaci szereplők is úgy nyilatkoztak, hogy érdemi segítséget tud majd nyújtani akkor, amikor a gazdasági helyzet nehezebb, mint korábban – erről az államtitkár már a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt.

Kiemelte, hogy a falusi csok a vidék megújulásában is segítséget jelent, hiszen a támogatással megújulnak a falvak is, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a családosok szeretnek kiköltözni vidékre, mert fontos számukra a jó levegő, a zöldterület és a biztonság is.