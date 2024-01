Bezár a Michelin-csillagos budapesti étterem

E hét végén tart nyitva utoljára a Vörösmarty téri Onyx Műhely. A tulajdonosok az étterem közösségi oldalán harangozták be az utolsó vacsorát, amelyre máris minden hely elkelt. Ami nem is csoda, hiszen az elmúlt években egyértelműen a csúcsgasztronómia egyik hazai képviselőjeként kerültek be a köztudatba.

Fotó: Michelin Guide

Még több új arcot ismerhettünk meg tanulmányútjaink, eseményeink és vacsoráink alkalmával, de most búcsúzunk. Az ONYX elmúlt három évét az UTOLSÓ JÁRAT című eseményünkkel zárjuk le

– írták Facebook-posztjukban.

Az alapító Niszkács család azzal a céllal nyitotta meg az Onyx éttermet 2007-ben, hogy a magyar gasztronómiát feltegye a nemzetközi térképre. Ez azután sikerült is: 2011-ben ez az étterem lett az első, amely egy magyar séffel, Széll Tamással szerzett Michelin-csillagot, majd 2018-ban Mészáros Ádámmal az élén kapott két újabbat. A pandémia azonban őket sem kímélte: 2020 novemberében a belvárosi éttermet kalapáccsal verte szét a csapat – ám úgy tűnik, hogy a látványos rombolást követő újjászületés sem oldotta meg a problémákat.

Bár ha minden igaz, lesz folytatás, hiszen ahogyan az Onyx fogalmazott: