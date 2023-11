Világsiker: A világ száz legjobbja közé került egy magyar séf

Egy Michelin-csillagos budapesti étterem séfje is bekerült a világ legjobbjait rangsoroló The Best Chef top 100-as listájára – szúrta ki a Mindmegette.

Fotó: Salt Budapest Facebook-oldala

A The Best Chef 100-as listája csak 2017 óta létezik, de a gasztronómia világában máris az egyik legelismertebb rangsornak számít. Erre került fel most Tóth Szilárd, a Michelin-csillagos SALT Budapest séfje, aki egyedüli magyar díjazottként utazott el a mexikói díjátadóra.

Tóth Szilárd a harmadik magyar, aki eljutott idáig: korábban Sárközi Ákos, a fővárosi Borkonyha és a Textúra éttermek konyhafőnöke, illetve Mészáros Ádám került fel a listára, aki jelölése idején az Onyx étteremben felelt a konyha teljesítményéért.