Olyasmi jön az időjárásban, ami egyáltalán nem jellemző januárra

A múlt heti frontsorozat után a héten is olyan hatásokkal találkozhatsz, melyek egyáltalán nem jellemzőek a januárra. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója mondta el, mire érdemes felkészülnöd.

Napokon át gyötörnek majd az időjárás változásainak hatásai. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Már megint egy nagyon durva frontsorozatban vagyunk. Sokan mondják, hogy régen is volt időjárás! Volt, de nem ilyen!

– hangsúlyozta a szakember, aki szerint a gondot főleg az okozza, hogy nagy amplitúdóval történnek ezek a változások, melyek megterhelik a szervezetet.

A nagy mértékű és hirtelen kialakuló változásokhoz nem tud alkalmazkodni a szervezet. Egymást követik a frontok, hiszen hétfőn melegfront, kedden hidegfront, szerdán kettősfront hatását éreztük, érezzük. A hőmérséklet ingadozása az egymást követő napok során is nagymértékű, valamint egyetlen napon belül is. Hajnalban még röpködnek a mínuszok, délutánra pedig akár 10 Celsius-fok közelében is lehet a hőmérséklet, de nagyon rövid időre.

Ráadásul az ingadozó hőmérséklet mellett a csapadék formája és mennyisége is változik: eső, havas eső, hó, ónos eső váltogatja egymást a különböző területeken és napszakokban. Ehhez társul a szél, mely erős széllökések formájában is jelentkezhet.

Olyan változékony helyzet alakult ki, amit nehezen tudunk követni, nincs időnk alkalmazkodni hozzá.

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc a komoly tünetekre: vérnyomás ingadozás, mellkasi diszkomfort érzet, rosszullét, infarktus, sztrók is kialakulhat, valamint általánossá válnak a fejfájások, a görcsös és az ízületi panaszok. Az emberekre ebben az időszakban jellemző, hogy feszültebbek, idegesebbek, egyesek szédülhetnek is. Összességében tehát olyan mértékű a terhelés, melyre a korábbi évek januárjaiban aligha volt példa.

Ami pedig a szerdai fronthatásokat illeti, többfelé várható eső, zápor, helyenként északon és északkeleten havas eső, havazás is előfordulhat. Néhol ónos eső is eshet. A délnyugati szél többfelé élénk, erős, helyenként viharos lesz. A csúcshőmérséklet a Dunától keletre 0 és 5, a Dunántúlon 6 és 12 Celsius-fok között alakul, a legmelegebb Sopron környékén lesz – jelezte előre a Köpönyeg.