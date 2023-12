Egy szobafestés is lehet karácsonyi csoda: Így segítettek Viviennek és a gyermekeinek

Több éves fizikai és lelki erőszak után idén januárban tudott megszabadulni a férjétől Vivien. A rendkívül nehéz esztendőket maga mögött hagyó édesanya két pici gyermekét is kimenekítette a földi pokolból. Az anyuka gyermekeivel egy albérletben talált menedéket. Az új otthon szebbé, lakájosabbá tételéhez kért segítséget a Fatima Ház Alapítvány, ám hetekig nem volt jelentkező. Azonban Geiszt Tamás és Geiszt János hivatásos szobafestő apa-fia páros, amint értesült a felkérésről, azonnal felajánlotta a szolgálatait. Tamás lapunknak mesélt a rendkívüli „munkájukról”.

Geiszt János munka közben

(Fotó: Fatima Ház Alapítvány)

Ez volt az első ilyen nagyobb jótékonykodásom. Teljesen más érzés volt ezt a munkát megcsinált, mivel tudtam, hogy boldogságot szerzek ezzel, és hogy szép környezetben élhetik mindennapjaikat!

– fejtette ki Tamás, aki arról is beszélt, hogy ő ilyen típus, szeret segíteni, mindig is szívügyének tartotta, hogy mosolyt csaljon mások arcára. A fiatal szobafestő azt is megosztotta velünk, hogy segítőszándéka a szüleinek köszönhető.

„Édesanyám és édesapám tanítottak a tiszteletre, becsületre és minden jóra! Amint apukámnak elmondtam, hogy volna lehetőség segíteni egy bajba jutott családnak, azonnal igent mondott” – fogalmazott Tamás, aki azt is elárulta, hogy tudja, milyen a nélkülözés, milyen nehezebb körülmények között élni, így jobban átérzi az ember a másik helyzetét.

A szeretet és az összetartás, ami volt, és a mai napig megvan a családomban, nagyon sokat segített átvészelni a nehezebb időszakokat

– mondta a fiatal férfi, akitől megtudtuk, hogy az anyuka és a gyermekei helyzetét tovább nehezítette, hogy Viviennél november elején epilepsziát diagnosztizáltak.

Örömmel vállalta a munkát Tamás

és az édesapja

(Fotó: Fatima Ház Alapítvány)

A Fatima Ház Alapítvány arról tájékoztatta a Metropolt, hogy aki segítene a családnak, megteheti, ha kapcsolatba lép a szervezettel. Vivien és gyermekei ugyanolyan szeretettel és hálával fogadnak mikulás csomagot, élelmiszert, karácsonyfát, szaloncukrot, bármilyen játékot, anyagi támogatást. Ezen felül óriási segítséget jelentene számukra bármilyen friss és tartós élelmiszer, pelenka 6-7 méretben, popsitörlő, popsikrém, fürdető, női tisztasági szerek és mosópor is.