Orbán Viktor: Nem járulunk hozzá, hogy odaadják a magyarok pénzét Ukrajnának

"Három baj gyötör minket egyszerre: az orosz-ukrán háború, a növekvő terrorfenyegetettség az izraeli-palesztin háború miatt és a migráció – fogalmazott Orbán Viktor. Ez nem a mi háborúnk, hiába próbálja elhitetni ezt a nyugati propaganda - tette hozzá.

Ez két szláv ország háborúja, ami a Szovjetunió felbomlásából következik. Lokalizálni kellett volna a válságot, ahogy a krími válságnál sikerült, de akkor Európa még erősebb volt.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Egyedül Magyarország képviseli Európában azt a kezdetektől, hogy Ukrajnában tűzszünetre van szükség.

Korábban még soha sem fordult elő, hogy egy háborúban álló országot akarnának felvenni az Unióba – mondta el a miniszterelnök az EU-csúccsal kapcsolatban.

Még fel se vettük az ukránokat, a közép-európai gazdák már bajban vannak. Hasonló helyzetben vannak a fuvarozók is, mert Brüsszel megengedte, hogy belépjenek az ukránok a piacainkra.

Ismerjük az összes kockázatot? Akarjuk vállalni? Az emberek akarják vállalni?

- tette fel a miniszterelnök a kérdést.

Hozzátette: erről szól a nemzeti konzultáció.

Abban az esetben, ha Ukrajna tagságot nyerne, átmenne az összes olyan támogatás nekik, amelyek eddig a közép-európai országokat, köztük Magyarországot is megillették

– közölte a kormányfő.

A kormány számításai szerint 150-190 milliárd euró között van az az összeg, amit elő kellene keríteni az Európai Uniónak és odaadni Ukrajnának.

Ha Ukrajnát fölvennénk, akkor minden eddig támogatott ország kikerülne a támogatott körből, minden támogatás Ukrajnába menne. A magyar gazdák támogatása is. Ez beláthatatlan következményekkel járna.

Arra nem volt esély, hogy meggyőzzük a 26 országot, ezért az volt a tét, hogy ki tudjunk maradni belőle

- mondta a miniszterelnök.

50 milliárd eurót akar az EU az ukránoknak adni. A kérdés: honnan van ez a pénz. Ha az uniós költségvetésből, akkor tőlünk vennék el.

A miniszterelnök elmondta: nem akarnak hozzájárulni ahhoz, hogy odaadják a magyarok pénzét Ukrajnának.

– Jó lenne, ha lehetne számítani ebben a baloldalra. Van néhány olyan ügy, ami nemzeti ügy és ilyenekben nem harcolni kellene egymással.

A baloldal nyíltan arról beszél, hogy Magyarország ne kapja meg az uniós forrásokat

– mondta a miniszterelnök.

A szuverenitásvédelmi törvény kapcsán elmondta: amikor egy politikai szereplőnek ad valaki pénzt, akkor azért cserébe vár valamit.–

Ez árulás, mivel pontosan tudta a baloldal, hogy külföldi érkező elvárásokat kellene teljesíteniük

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

2023 az infláció elleni küzdelem éve volt. Az év elején a 10 százalék elérése bravúrnak tűnt, de most még az is lehet, hogy sikerül 7 százalékra levinni - mondta. A jövő évre tervezett 6 százalék is alacsonyabb lehet.

Az inflációt megfogtuk, de ez kevés, egy rossz hírrel kevesebb. A jó hír az lesz, ha a gazdaság megindul 2024-ben, és ez reális.

2023-ban az volt a cél: ne legyen rosszabb, 2024-ben az a cél: jobb legyen- mondta.

Az év legjobb hírének a miniszterelnök a Nobel-díjakat nevezte.

Van üzenete annak, hogy orvosi Nobel-díjat kap egy a Jászságból-Kunságból származó magyar tudós, és fizikait egy Mórról származó magyar, aki miután kijárta az iskolákat, elment külföldre, és sikereket ért el. Ennél lelkesítőbb nincs - mondta.