Külön repülőgépen utazott a szerelmespár, de mindketten lezuhantak

Vasárnap még napsütéses, szép idő volt, aztán hirtelen leesett a hőmérséklet, a pára elkezdett egyre magasabbra kúszni és hirtelen be is sötétedett. 100 méterre hagytuk csak el a leszállópályát, amikor le kellett tennünk a gépet, a pilótát pedig segítenem kellett ki húzni a gépből. Sikerült felhívnom a segélyszolgálatot, ezután kerestem Antoniettát, de nem jött válasz. Amikor megjelentek a tűzoltók, ők mondták, hogy ez már a második repülőgép-szerencsétlenség ma. Egyenesen a kórházba rohantam és ott voltam vele. Remélem, hogy a feleségem és Paolo (a pilóta) is hamarosan kikerül a kórházból