Így falták fel a 3,5 kilós hamburgerszörnyet – Videó

Különleges felhívást tett közzé az egyik százhalombattai hamburgerező megálmodója: aki képes megenni a 3,5 kilós hamburgert, felkerülhet az étterem dicsőséglistájára, és a fogyasztásért sem kell fizetnie. A verseny meghirdetett időpontjában 10 elszánt fanatikus foglalt helyet az asztaloknál.

Így pakolta Gábor a hamburgereket (Fotó: Ripost)

Dani Gábor tulajdonos-séf, körben a munkatársával együtt sürgött-forgott a konyhában. Szeletelték a zöldségeket, sütötték a gigantikus húspogácsákat, illetve melegítették a titkos eljárással előkészített, pácolt, tépett malachúst. Közben néhány szót válthattunk is a verseny ötletgazdájával, aki csupán egy sejtelmes mosollyal reagált arra a kérdésre, hogy ő vajon megpróbálta-e már a hatalmas adag ételt egyedül megenni.

Íme a bizonyíték: egy hamburger valóban 3,5 kiló

„A tower hamburger természetesen szerepel az étlapunkon, és egy legalább 5 fős asztaltársaságnak ajánljuk. Garantálom, hogy senki nem marad éhes” – mondta, majd még a verseny kezdete előtt megjegyezte, örülne, ha valakinek sikerülne teljesítenie a kihívást, de igazából nem számít rá, hogy ez megtörténik. Alig egy órával később bebizonyosodott: a legeredményesebb versenyző is meghagyta a buci alsó felét némi zöldséggel és hússal.

„Remélem, most büszke rám az anyukám” – mondta Barnabás, a nyertes, és azt is elárulta, hogy a közeljövőben nem tervezi, hogy hasonló viadalon megméresse magát.



„Korábban volt, hogy a 112-t kellett tárcsáznunk egy vendég miatt, aki úgy gondolta, elbír a burgerrel. Erre való tekintettel felkértünk egy polgárőrt, hogy a versenyzőket felügyelje, és szükség szerint részesítse őket elsősegélyben a mentők megérkezéséig” – mosolygott a tulajdonos.