Heti top 5: így égett rommá a budapesti sportcsarnok, 15 éve várja édességgel unokáját a nagymama

Elvitte a show-t a Metropol olvasottsági listáján a közel negyed évszázada leégett budapesti sportcsarnok históriája, az idős nagymama szívbemarkoló története, aki hiába várja évek óta az unokáját szaloncukorral, sosem érkezik meg. Mutatjuk a hét top 5 legolvasottabb cikkét a Metropolon.

Néhány óra alatt a földdel vált egyenlővé

Az e heti toplistát a közel negyed évszázada porig égett BS sportcsarnok története vitte el. A főváros legnagyobb sportcsarnokában 1999. december 15-én, hajnali 5 óra 7 perckor észlelték a tüzet, és közel ötven tűzoltóval sem sikerült a lángokat megfékezni, ugyanakkor az épületben tartózkodó tizenhat főnyi személyzetet épségben kimentették. Az 1982-ben megépített épületmonstrum alig három óra hossza alatt porig égett. Hogy mi okozta a tüzet, a cikkből kiderül.

A Budapesti Sportcsarnok közel negyed évszázada égett le Fotó: Kovács Tamás/MTI

Hiába várja, nem megy hozzá

Sokakat megrendített annak az idős asszonynak a története, akiért az internet népe is összefogott. Az asszonyt egy vásárlás alkalmával ismerte meg az egyik közeli szomszédja, és rögtön utána tanulságként megosztotta történetét a közösségi médiában. Irénke néni minden évben hazavárja az unokáját karácsonyra, de mindig csalatkoznia kell. Irénke 30 éve él Budán, ám egy ideje nem jár hozzá a családja, köztük imádott unokája sem. Minden évben – immár 15 esztendeje – várja szaloncukorral, de hiába.

Minden évben szaloncukorral várja az unokáját egy budai nagymama

Képünk illusztráció Fotó: Frank Yvette/Délmagyarország

Fagyos karácsony?

Az ünnepek már vészesen közelednek, így nem csoda, hogy sok embert érdekelt, milyen időre számíthatnak karácsonykor. Az előrejelzések szerint csütörtökön 10 Celsius-fok körüli is volt a nappali hőmérséklet, délen és keleten eső, erős északnyugati szél szántotta a tájakat. Az ország egyes részein futózáporok voltak, kevésbé télies idővel, és ez a következő napokra sem lesz jellemző. Egészen karácsonyig marad a megszokottnál melegebb időjárás, de az is kiderült, lesz-e komolyabb fagy szentestéig.

Kiderült, milyen időre számíthatunk az ünnepek előtti rövid időszakban

Képünk illusztráció (Fotó: pexels.com)

Bádogváros Budapest közepén

Harci kutyákkal védik a területüket, szeméttel tüzelnek és veszélyes alakok is lehetnek a hajléktalanok között a Városligettől mindössze néhány száz méterre elterülő Rákosrendezőn. A Metropol nemrég írt róla, hogy hatalmas területet foglaltak el és illegális bádogvárost alakítottak ki kvázi Budapest közepén. A néhai pályaudvar melletti több kilométeren elterülő területen több százan is lehetnek, akik meghúzták magukat. Falemezekből összetákolt kalyibákban, a dzsungel törvényei szerint élik mindennapjaikat. Az itt élők elmondása szerint gyakoriak a lopások, a zsarolás és egymás megfélemlítése. Volt, aki arról számolt be, hogy egy rosszakarója baltával verte szét a kalyibáját, ezért Rákosrendező másik végébe kellett költöznie.

Életveszélyes a bádogvárost megközelíteni Fotó: Metropol

„Teljes erőből combon térdelt”

Már nemcsak éjszaka, hanem napközben sincsenek biztonságban a nők Budapesten? Az elmúlt héten két olyan támadás is történt a főváros utcáin, amelyeket nők ellen követtek el. A brutális atrocitások két különböző kerületben történtek.

Egy férfi a kapualjban várakozott, majd mikor mellé értem, megdöbbenésemre teljes erőből combon térdelt

– írta le a támadás pillanatát Nikolett a Metropolnak, akire a X. kerületi Szent László Általános Iskola mellett rontott rá egy ismeretlen. A támadó egy 30 év körüli zavart alak, de nem ez volt első eset, hogy valaki vagy valakik zaklatják a budapesti nőket. A XVIII. kerületben is megtámadtak egy nőt, Katalint, akit egy hajléktalannak tűnő férfi teljes erőből combon rúgott, miközben ő hazafelé tartott a Béke téri villamosmegállótól. Az áldozatok elmondták, hogy azért számoltak be a velük történtekről, hogy másokat figyelmeztethessenek.