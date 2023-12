Három életet is megmenthetsz ma, nem is bonyolult, hogyan

Országos véradónap lesz az ország több pontján

A MÁV–Volán-csoport a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesülettel (VOKE), a Magyar Vöröskereszttel és az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve 17. alkalommal szervezi meg a MÁV–Volán-csoport országos véradónap programot. Az esemény szervezői a szeretet ünnepének közeledtével az önzetlen segítségnyújtás fontosságára, az utasok és a közösségi közlekedésért dolgozók összefogásának jelentőségére szeretnék felhívni a figyelmet. Elég egy óra, hogy életet mentsünk! Aki szeretne vért adni, a helyszínre vigye magával személyi igazolványát, tajkártyáját és lakcímkártyáját. Az Országos Vérellátó Szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a véradó eseményeken biztonságos környezetet biztosítson mind a véradók, mind munkatársai számára, de a szervezők szeretnék külön felhívni a figyelmet arra, hogy csak az menjen vért adni, aki teljesen egészségesnek érzi magát – olvasható a MÁV közleményében. További részletek a www.voroskereszt.hu, a www.ovsz.hu és a www.ovsz.hu/mav23 weboldalakon olvashatók.

Fotó: mav.hu

Ma van a szeplőtelen fogantatás napja

169 éve december 8-án ezen a napon arra emlékezünk, hogy IX. Pius pápa kinyilatkoztatta, Mária bűn nélkül fogant, vagyis szeplőtelenül. Vagyis ez a vallási ünnep nem Mária szűzi anyaságáról emlékezik meg, mint sokan hiszik. Az elnevezés arra utal, hogy Mária már Anna méhében való fogantatásától mentes volt az egész emberiséget terhelő eredendő bűntől. Az üdvösség történetében mindössze egyetlen ilyen eset történt, méghozzá Isten anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának szeplőtelen fogantatása.

43 éve lőtték le John Lennont

1980. december nyolcadikán, hétfő este tizenegy óra körül a New York City-beli Dakota-ház előtt Mark Davis Chapman, a 25 éves, zavart fiatalember 38-as kaliberű revolveréből leadott 5 lövéssel ölte meg a zenészt, a The Beatles gitárosát. Zenei karrierje mellett békeaktivista, író, színész, filmproducer és festőművész is volt.

Párás, ködös lesz az időnk

Pénteken ködfelhős, párás, borongós idő valószínű a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Elszórtan fordulhat elő vegyes csapadék: havas eső, szitálás, hószállingózás. +3 fok várható délután. Hétvégén erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő ígérkezik. Számottevő csapadék nem lesz. A hőmérséklet +4, +5 fok köré erősödik napközben.

Szombaton ünnepi készülődés lesz a Lengyel Intézetben

Egyre közelebb a karácsony, így ma minden korosztály készülődhet az ünnepre Budapesten 10.00–18.00 óra között a Nagymező u. 15. szám alatt. Lesznek workshopok, adománygyűjtés, valamint vásár karácsonyi dalok kíséretében, mindez lengyel fűszerezéssel. Ezen a napon a Lengyel Intézetbe látogatók nem csak megvehetik, de el is készíthetik karácsonyi ajándékukat.

Több helyen lesz adventi készülődés a fővárosban Fotó: Pexels (Illusztráció)

A Füvészkert Festetics-kastélya is karácsonyi díszbe öltözik

December 9. és 10. között a Füvészkert munkatársaiból és segítőiből álló lelkes csapat ünnepi hangulatot varázsol a három évszázados épületbe. A dekorációk megtekinthetőek szombaton 10-től, december 10-én vasárnap 15.30-ig. A dekorációkra licitálni is lehet a Füvészkertért Alapítvány javára.

A Hagyományok Házában is ünnepvárás lesz a hétvégén

A Hagyományok Háza ünnepváró adventi programjain meghitt koncertekkel, bábelőadással, adventi ringatóval, ajándékkészítő műhelyekkel, színpadi műsorokkal, mesével, gyerektáncházzal, gasztronómiai előadással és kóstolóval, kézművesvásárral, kedvezményes kiadvány- és jegyárusítással várja a hozzájuk betérőket december 8. és 10. között!

Adventi családi nap a Magyar Nemzeti Múzeumban

December 9-én, szombaton várják azon érdeklődőket 10 és 14 óra között, akik szeretnének elmerülni a századforduló karácsonyi hangulatában és szívesen készülnének egy múzeumban az ünnepre. Várják azokat a kisgyermekes családokat, nagyszülőket és unokákat is, akik szívesen megismernék régmúlt korok karácsonyi szokásait, bepillantanának a császári udvar, a főúri paloták és a polgári otthonok karácsonyába. Részletes programok itt olvashatók.

Vasárnap az emberi jogok napja lesz

1948-ban fogadta el az ENSZ közgyűlése az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlése december 10-ét az emberi jogok napjává nyilvánította.

Most hétvégén veszi majd át Karikó Katalin a Nobel-díját Fotó: Hegedüs Róbert

December 10-én hunyt el Alfred Nobel

A svéd kémikus és gyáros, a dinamit feltalálója, a Nobel-alapítvány létrehozója 1896-ban halt meg San Remóban, 63 éves korában. Ezt követően, 1901-ben ezen a napon adták át a először a Nobel-díjakat és azóta is minden évben december 10-én van a díjátadó ünnepség.

Fürdőruhás Mikulások lepik majd el a fővárost

December 10-én rendezik meg a 20. Nagy Mikulás Kocogást Budapesten. Vagyis ismét nekivágnak a fürdőruhára vetkőzött Mikulások százai a fagynak és a hónak Budapest utcáin, hogy mosolyt és segítséget hozzanak a rászoruló gyerekeknek. A gyülekezés és testfestés 12.00–13.55 között lesz majd. További információk ezzel kapcsolatban itt olvashatók.