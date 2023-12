Felajánlás-lavinát indított Szilvia karácsonyi posztja: tévével lepne meg egy magányos szépkorút

Közeledik a karácsony, amit sajnos nagyon sokan kénytelenek egyedül tölteni, és az ünnepek alatt ilyenkor különösen magányosnak érzik magukat. Ilyenkor hatalmas plusz lehet egy televízió, ami segít elütni az időt. Sokan lehetnek olyan helyzetben, hogy a régi tévéjük már nem jó és sem javításra, sem egy új készülékre nem telik – többségük vélhetően az idősebb korosztályhoz tartozik.

Önzetlenül adni, szívvel örömet szerezni valaki másnak – ez vezérelheti karácsony közeledtével Szilviát (Fotó: Pexels/Cottonbro Studio – Képünk illusztráció)

Minden bizonnyal tisztában van ezzel Szilvia is, aki a Gazdagrét Facebook-csoportban adta hírül, mire készül. Az asszony egy televíziót szeretne ajándékozni karácsonyra egy szépkorú rászorulónak, hogy ezzel is boldogabbá tegye annak az ünnepet és az azt követő napokat is. Arról is beszámolt, hogy a posztja alatt lehet ajánlani neki olyan idős embereket, akiknek szüksége lehet az ajándékra, de akár maguk az idősek is jelentkezhetnek. A bejegyzésre jelentkezők közülük fogja Szilvia kiválasztani, hogy kié legyen a meglepetés.

Közeledik a karácsony, ilyenkor minden évben szoktam felajánlást tenni. Fontosnak tartom a fenntarthatóságot és a tudatos adományozást, éppen ezért használt, de kitűnő állapotban lévő LG Full HD TV várja új gazdáját. Idős, Gazdagréten élő személyt keresek, aki valóban rászorul és örömet okozna neki a képen látható TV.

– írja Szilvia a Facebook-csoportban.

Miután megjelent az oldalon a felajánlás-felhívás, többen is csatlakoztak hozzá felajánlóként! A hozzászólásokban olvasható, hogy egyre bővül az idős emberek számára felajánlott készülékek száma. Így Szilvia jó szándékú felajánlásából valóságos karácsonyi jótékonysági hullám lehet, melynek köszönhetően több rászoruló ember karácsonyfája alá kerülhet hasonló meglepetés.