Egyedülálló mentőprogram az Illatos úti kutyáknak: Zénó a gyepmesteri telepről már boldog, begazdisodott

Ami az állatbarát Budapestet ígérő Karácsony Gergely főpolgármesternek nem ment, az a DOKTA nevű civilszervezetnek igen. Zénó az első kutyus ugyanis, mely egy év rácsok mögötti dekkolás után elkerülhetett a gyepmesteri telepről a civilszervezet „Gyepis kutyákat a közintézményekbe!” szlogenű új programjának köszönhetően.

Zénó megérkezett új otthonába Dódity Gabriella és a Vöröskereszt segítségével (Fotó: Facebook)

A Fővárosi Önkormányzat gyepmesteri telepén rekedő kutyusoknak segít az a kezdeményezés, melynek lényege, hogy az önkormányzati vagy egyéb szociális intézmények fogadjanak be kutyát a főváros hivatalos gyepmesteri telepéről, az Illatos útról (új nevén Állatvédelmi Őrszolgálat). Az állat tartásának költségeit pedig az önkormányzatok állják, hiszen Karácsony Gergelyék erről értesítették egy éve a kerületi jegyzőket is (a telepre bekerült kutyák után azoknak a kerületi önkormányzatoknak kell tartási díjat fizetniük, ahonnan az állat bekerült). A DOKTA-féle új program arra buzdít, hogy ne a telepen éljenek ezek a gazdátlan kutyák, hanem a kerületi intézményeknél alakítsanak ki nekik valódi otthont, legyenek intézményi kutyák, egyfajta állatterápiás jelleggel.

Dódity Gabriella azt reméli, hogy a program kínálta lehetőséggel sok önkormányzat él majd (Fotó: Facebook)

Az egyszerű, de nagyszerű programot Dódity Gabriella, a DOKTA kuratóriumi tagja találta ki, Zénó pedig már meg is érkezett új lakhelyére, a kispesti Vöröskereszt telephelyére. Tartásának költségeit a kispesti önkormányzat állja. A program lényege éppen itt következik: nemcsak Zénóval tesznek jót, hanem a Vöröskereszt telepén lévő hajléktalanoknak is örömöt csempésznek az életébe. Dódity Gabriella szerint Karácsony Gergelynek is hasonló programon kellett volna törnie a fejét az állatok érdekében. Mindenesetre bízik abban, hogy minél több önkormányzat követi majd a példát Budapesten, de akár országszerte is.

Rengeteget gondolkoztam azon, hogyan lehetne az lllatos úti gyepmesteri telepen bent lévő több mint száz állatnak gazdát találni. Korábban örökbeadó napokkal, a nehezen kezelhető kutyák rehabilitációjával próbáltunk minél többnek gazdát találni, de ezeket sajnos már megszüntették. Amikor pedig a főváros jelenlegi vezetése kiküldte a kerületeknek, hogy a közterületükről bekerülő állatok tartásáról ők kötelesek gondoskodni, adta magát, hogy ha már az önkormányzatnak kell állnia a kutya tartási költségeit, akkor kereshet neki otthont is. Innen jött az ötlet

– mondta lapunknak Dódity Gabriella, a DOKTA kuratóriumi tagja. A fővárosi képviselő hozzátette: „Természetesen az egésznek a kulcsa egy olyan intézmény, ahol mind a vezetés, mind az ott dolgozók nyitottak. A Fővárosi Vöröskereszt vezetője és maga a szervezet is valódi állatbarát közösség, és jó volt látni, hogy az ellátottak, akik igénybe veszik a nappali melegedőt, vagy akár éjszakára is ott lelnek menedéket, szintén nagyon várták, hogy megérkezzen Zénó”.

Zénó azonnal birtokba vette a lakhelyét (Fotó: Facebook)

Kispest Önkormányzata első szóra belement a mintaprojektbe: a kutya etetésének és ellátásának költségeit az eb élete végéig vállalja. A jegyző és a Polgármesteri Hivatal jogi irodája elkészítette a megállapodást, a hogyant, mikéntet. A Kispest Kft. megépítette a jogszabályi méreteknek megfelelő kennelt, amelynek költségeit, illetve a kutyaházat a DOKTA állta, a kispesti székhelyű Alpha-Vet pedig pórázt, nyakörvet és mindenféle felszerelést biztosított Zénónak. A Kutya Guru Team pedig segített Zénó kiválasztásában, előzetes kontrolljában, hogy biztosan problémamentes kutya kerüljön be a programba. És segíti az alapkiképzést is megadni a kutyusnak.

Amilyen egyszerűnek tűnik mindez, annyi megoldandó kérdéssel és nehézséggel volt ötvözve az előkészítés. Bízom benne, hogy minél több önkormányzat vagy közintézmény csatlakozik a DOKTA kezdeményezéséhez, és egyre több szociális intézmény, nyugdíjasház, vagy akár gyermekotthon is él majd a lehetőséggel. Hiszen ne feledjük, nemcsak a rácsok mögül szabaduló kutyának segítünk, hanem a nehezebb sorsú emberek mindennapjaiba is vihetünk egy kis színt ezzel. Nyugat-Európában már komoly hagyománya van az állatasszisztált terápiának, és ha Zénó nem is képzett terápiás kutya, mindenki arcára mosolyt csal, ami felér egy terápiával

– mondta Dódity Gabriella, aki hozzátette: „már csak meg kell nevelni Zénót, aki az alap parancsokra hallgat, ám hatalmas szívével, rengeteg energiájával még kissé hebrencs; de a legjobb kutyakiképző csapat veszi kezelésbe”.