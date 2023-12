Bontatlan karácsonyi ajándékaival temeti el hétéves kisfiát Laura

Az adventi időszakot a legtöbb ember rajongással szereti. Érezzük, hogy a csodákkal teli Szenteste hamarosan megérkezik, várjuk a varázslatos estét, és közben átadjuk a szívünket a készülődésnek. Az is bizonyos, hogy az advent gyerekekkel a legszebb, elvégre az ő örömük, képzelőerejük és fantáziájuk kell ahhoz, hogy tényleg megtörténjen a karácsonyi csoda. A Brown családban azonban ez az advent más lesz. Boldog várakozás helyett csendbe borul a házuk, és öröm helyett keserű gyászt éreznek. Meghalt ugyanis hétéves kisfiuk, William.

Nagyon fájdalmas a gyász / Fotó: Pixabay.com

William és Laura Brown fel sem tudta még igazán fogni, hogy mi történt. Az egyik pillanatban még egy nagyon boldog, folyton vidám család voltak, most pedig egy fiuk temetését szervező, megtört szívű, gyászoló pár. Két autó ugyanis elütötte a hétéves Williamet, aki nem élte túl a csapást. Most Laura, az anyuka megszólalt a Mirrornak a szörnyű estéről és az érzéseiről.

Az anyuka elmondása szerint a kisfia azóta focizott a bekerített előkertben, amióta tud járni. Iskolás barátaival rendszeresen játszanak itt, a kedvencük pedig a foci. Nagyon szeretik a kertben rúgni a bőrt, ez történt a végzetes estén is. Az édesanya a házban volt, és tésztavacsorát főzött a fiúknak. Will egyik barátja egyszer csak panaszkodva ment be a házba, és közölte a szülőkkel, hogy Will szabálytalankodott. A szülők figyelmeztették a gyerekeket, hogy szépen kell játszani.

Mum will bury son, 7, killed in hit and run with unopened Christmas gift https://t.co/zwss7EJNwL — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) December 8, 2023

Nem sokkal később ismét beszaladt a kisfiú barátja, és azt mondta, Willt elütötte egy autó. Kimászott a kerítésen, akkor történt a tragédia. Az anyuka azonnal félredobta a főzést, és már rohant is ki. Akkor vette észre az úttesten fekvő fiát. Elmondta, hogy soha nem csinált ilyesmit, hiszen tudta, hogy nem szabad kimászni a kerítésen. Szerencsétlenségre éppen két autó ment az úton, amelyek elütötték. Az egyik megállt, hogy megpróbáljon segíteni a haldokoló fiúnak, a másik azonban elhajtott a helyszínről.

Az anyuka elmondta, hogy hatalmas focidrukker volt a fia, és Cristiano Ronaldo volt a kedvence. Rajongott az állatokért, különösen a polipokért, éppen ezért egy polipot is kért karácsonyra. Az anyuka ezért polipos és dinós ajándékokat vett neki, amelyeket azonban már sosem fog kicsomagolni.