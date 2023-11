Orbán Viktor: „Az, hogy Magyarország szuverén maradjon, az csupán a magyarok érdeke”

Orbán Viktor beszédet mond a Századvég Szuverenitás Konferenciáján. Mutatjuk, miről beszélt az eseményen a kormányfő.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor: Érdemes a fogantatásról beszélni

A Századvég persze lehet 30 éves, de a fogantatás inkább 40 évvel ezelőtt kezdődött. Érdemes a fogantatásról beszélni

– mondta a kormányfő, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az intézet neve a 20. század végén megfelelő volt.

„Sokak szerint mára ez nem egy megfelelő név, főleg a fiatalok körében” – fejtette ki Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy a tapasztalatlanságunk nem hiba volt, hanem inkább előny.

„Nem lehet hazugságban élni”

A miniszterelnök rámutatott arra, hogy azért is vágtak bele, mert nem lehet hazugságban élni. „Nem színleltünk, és többször kimondtuk, hogy «utáljuk a kommunistákat». A legfontosabb, hogy ez az életérzés talál-e másmilyen kifejezési formát – fogalmazott Orbán Viktor, aki köszöntetet mondott Stumpf Istvánnak, Varga Istvánnak, Csapody Miklósnak, hogy létrejött a Bibó Kollégium.

Ez elsőre nem volt rossz, de összességében kevés volt, mert azt szerettük volna, hogy a kommunisták megbukjanak és szabadság legyen

– emelete ki a kormányfő.

Felmerült a Váltóláz név is

A miniszterelnök közölte, hogy hallani sem akartak lassú változásokról, és konszolidált átmenetről.

Nem Kádárnak, hanem a rendszernek kell mennie

– idézte fel az akkori időket Orbán Viktor, aki a folyóirat akkori nevéről elmondta, hogy elsőre a Váltóláz név merült fel, de szerencsére ezt ejtették.

„1985 táján sokan abban gondolkoztunk, hogy az oroszok kivonulnak innen” – jegyezte meg a kormányfő, hozzátéve: a Századvég sokkal jobban visszaadta azt a hangulatot, amiről az 1980-as évek vége szólt.

Nem voltunk jósok, de annyit láttunk, hogy a szocialista világ erőtartalékai elfogytak, a Szovjetunió szélén elhelyezkedő peremállamok pedig fokozatosan leválnak. Nem gondoltuk volna, hogy a Szovjetunió is el fog tűnni. Megéri radikálisnak lenni

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Manapság divat az, hogy politikusok az üzlet és a politika között mozognak

A miniszterelnök elmondta, hogy kezdetben a lapszerkesztést amatörizmus jellemezte, és ennek volt köszönhető, hogy Szabó Dezső kétszer is szerepelt. A kormányfő felidézte, hogy a lapot kezdetben Stumpf István vezette. Fellegi Tamás is fontos szerepet töltött be a folyóiratban – tette hozzá.

„Manapság divat az, hogy politikusok az üzlet és a politika között mozognak, míg a Századvég szerkesztőbizottsága számára a politika életpálya lett” - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: nem szeretjük, hogy egyesek folyamatosan ugrálnak az egyes szerepek között, és vállalják a köz szolgálatát, akkor is, ha nyernek és akkor is, ha veszítenek.

A Századvég története a szív és a hazaszeretet története volt

Orbán Viktor beszédében kitért Soros Györgyre is, aki korábban segítette az antikommunista mozgalmakat, kezdeményezéseket, és még az ő szerény próbálkozásukat is.

Akkor nem volt világos, hogy Soros akarja uralni a közép-európai térséget a szovjetek helyett, de ez mára világos lett

– jegyezte meg a kormányfő, aki hozzátette, hogy akkoriban még tucatnyian voltak a csapatba, de a Századvég története a szív és a hazaszeretet története volt, és szeretné, ha az is maradna.

Így nem lenne szuverén Magyarország

A Századvég annak a radikális elindítása volt, hogy itt radikális változások lesznek, és segíteni kell a változtatást akarókat. Orbán Viktor kiemelte, hogy a Molotov-Ribbentrop paktum közlése volt egy nagyon fontos része a lap történetének.

„Ha akkor nem így álltunk volna a dolgokhoz, akkor nem lenne szuverén Magyarország. 1993-ban még mindig fiatalok voltunk, de nem voltunk már annyira amatőrök, mint 10 évvel korábban” - tette hozzá.

Orbán Viktor: Önmagában a fiatal kor nem ad választ minden kérdésre

A miniszterelnök elmondta, hogy a fiatal kor önmagában nem ad választ minden kérdésre, és ezért kezdték el szervezni azt a szellemi hátországot, ami egy parlamenti többséghez szükséges.

1994-en jöttek vissza a kommunisták, és mint a Bourbonok, semmit sem felejtettek, és semmit sem tanultak

– mondta Orbán Viktor.

„Ez egy intellektuálisan nehéz helyzet volt, és ráadásul a liberálisok engedték fel a kordont a szocialisták előtt. Az egyik oldalon összenőtt, ami összetartozott, míg nekünk meg kellett szervezni magunkat” – tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor: Mindig lesznek olyan erők (sötét erők), akik folyamatosan ostromolják a szuverén Magyarországot

A kormányfő elmondta, hogy 2002-ben egy fontos tudással gyarapodtak, mivel a választások elvesztése arra mutatott rá, hogy a nemzeti szuverenitást el lehet veszíteni. Az, hogy Magyarország szuverén maradjon, az csupán a magyarok érdeke.

A bennünket körülvevő világ számára nem fontos, hogy szuverén maradjon Magyarország

– figyelmeztetett Orbán Viktor.

„Mindig lesznek olyan erők (sötét erők), akik folyamatosan ostromolják a szuverén Magyarországot. Ha liberális hegemónia van, akkor nem lehet szuverén Magyarország” – mondta a kormányfő.

A nyugati közgondolkodás nem képes kilépni a liberális keretekből

„Mindez nem azt jelenti, hogy fel kell számolni, ami az ellenfélé. Mi azt szeretnénk, hogy pluralizmus legyen Magyarországon, és legyen mindenkinek hely a nap alatt” – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy szerinte azért tudnak nyerni 2010 óta folyamatosan, mert pluralizmus van.

A nyugati közgondolkodás nem képes kilépni a liberális keretekből, mert mind a jobb, mind a baloldal ugyanazt írja a legfontosabb kérdésekről

– fejtette ki a miniszterelnök.

„A magyar politikai élet sokkal pezsgőbb és színesebb, itt még lényegi viták vannak. A klasszikus demokratikus felfogáshoz a mi politikai felfogásunk közelebb áll, mint a nyugati” – fogalmazott a miniszterelnök. „Akik liberális hegemóniát akarnak, azok kommunisták” – tette hozzá.

Orbán Viktor: Ma Magyarország az európai emberek hangja

A liberálisok nem a pozitív szabadság alapján állnak, hanem egy eszmét képviselnek, és annak az aktivistái. Az érdekli őket, hogy az egyes szereplők mit gondolnak az egyes gondolkodók a liberális eszmékről

– mondta a kormányfő.

A miniszterelnök hangsúlyozta, az emberek álláspontja világos, de ezekkel a véleményükkel az embereket egyedül hagyják Nyugaton.

Ma azért van jelentőségünk Nyugaton és befolyásunk, mert mi vagyunk az egyetlen ország és kormány, ahogyan az emberek gondolkodnak. Ma Magyarország az európai emberek hangja

– emelte ki Orbán Viktor.

Ebben lesz nagy szerepe a Századvégnek

„Ideje, hogy Nyugaton is megtanulják, hazugságban nem lehet élni” – mondta Orbán Viktor.

Itt az idő, hogy az európai emberek visszavegyék az európai intézményeket. A mostani évtized a szuverenitás megtartásáról szól, és ebben a Századvégnek nagy szerepe lesz

– emelte ki a kormányfő.

„Mi megszereztük a szuverenitást, és a fiatalok feladata a szuverenitás megtartása” – zárta gondolatait Orbán Viktor.