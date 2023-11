Nem aprózta el: megvett egy várost a milliárdos, hogy ott bulizzon a haverjaival

Egy japán milliárdos lényegét tekintve megvette Palermot, hogy ott tarthassa négynapos születésnapi buliját. A milliárdos Kaoru Nakajima tervei olyan nagyok, hogy a szicíliai szimfonikus zenekart egy kisebb helyszínre költöztették, hogy legyen elég helye az extravagáns ünnepségének.

Fotó: pixab

Az üzletember 73. születésnapjára színházakat, szállodákat, egész utcákat és tereket bérelt ki, hogy a meghívott 1400 vendége a lehető legjobban érezze magát. Európa legnagyobb operaházát – a Teatro Massimo-t – szintén a „különc” japán üzletember bérelte ki.

Nakajima még több mint 32 244 fontot fizetett azért, hogy egyedi ülőhelyeket rendeljen, hogy vendégei táncolhassanak és vacsorázhassanak a 132 éves Politeama Színházban. A vendégek a hétvégére az ötcsillagos Villa Igieában és a Grand Hotel et des Palmesben szállnak meg – ahol a szobák éjszakánként közel 700 fontba kerülnek.

Híres szakácsok etetik majd a tömeget, és egy Mozart-operát mutat be Riccardo Muti, a tekintélyes olasz karmester. Andrea Bocelli fia, Matteo is koncertet szervezett a szülinaposnak – a helyiek azonban nem örülnek az extravagáns terveknek. A lakosok most attól tartanak, hogy más milliárdosoknak is kedvük szottyan kibérelni a szeretett városukat.