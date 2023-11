Karácsonyi vásárok: Budapest egyáltalán nem számít olyan drágának

A karácsony közeledtével megszaporodnak a karácsonyi vásárok is, melyek között Budapest Európa-szerte is előkelő helyet foglal el számos, a legjobb hasonló vásárokat bemutató listán. De vajon a pénztárcánkhoz mennyire barátságos a fővárosi rendezvény európai összehasonlításban?

Fotó: Markovics Gábor

A szomszédos Béccsel összehasonlítva sokat számít, hogy mit veszünk, hiszen míg a forralt bor Budapesten olcsóbb – 1350 forint Budapesten és 5,5 euró (2090 forint) Bécsben –, addig kürtős kalácsot már az osztrák fővárosban érdemes venni, 3200 forint itthon és 6 euró (2300 forint) Bécsben. De van, ahol az összehasonlítást az is nehezíti, hogy a mértékegység sem azonos, ilyen például a sült gesztenye, amely a magyar fővárosban 10 dekánként 2500 forint, Bécsben pedig 8 darabonként kapható 4 euróért - írta a VG.

A legolcsóbb karácsonyi vakációk listáját összegző listán azonban Budapest csak a hatodik helyet szerezte meg – írja a The Telegraph. Ám a brit posta által készített felmérésen elért relatíve gyenge helyezésben a legfőbb ok a magas szállás- és utazási költség (Nagy-Britanniából), így forralt bor terén egyedül Krakkó előzi meg a magyar fővárost.

A második legnagyobb lengyel városban már 5 zlotyért (450 forint) vehetünk különböző sajtokból 10 dekát, míg frissen sülteket 10-20 zlotytól, leveseket pedig 15 zlotytól tudunk venni. A klasszikus krakkói perecért pedig 3 zlotyt kérnek az árusok.

Kifejezetten olcsónak nevezhető Prága karácsonyi vására is, ahol egy forró italt tavaly már 90 koronáért (1400 forint) is megkaphattunk, de a lángos ára is csak 150 koronáról (2350 forint) indult. A forralt bor tavaly még csak 65 koronába került, idén azonban már 75-öt is elkérnek az ünnepi szezon kedvelt italáért. A cseh fővárosban egy grillkolbászt 105-120 koronáért, palacsintákat 90-120 koronáért vehetünk a karácsonyi vásárban. A cseh kürtős kalács, a trdelník 80 koronába kerül, ami egy év alatt 10 koronás emelkedést mutat.

A legdrágább karácsonyi vásár Koppenhága, ahol közel 3 ezer forintnak megfelelő dán koronát is elkérnek egy forralt borért, ám szállással, éttermi étkezéssel is számolva a felmérés szerint Bécs a legdrágább.