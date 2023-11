Ilyen időjárás vár ránk az őszi szünet utolsó két napján, a hétvégén

A gyermekes családok nagy része ezen a héten együtt tölti az időt különféle programokat beiktatva, hiszen most van az őszi szünet az iskolákban. Vajon milyen lesz ez a hétvége? Érdemes kirándulásokat és egyéb programokat szervezni a szabadba? Nos, az előrejelzések szerint elég felemás a helyzet.

Fotó: Pixabay

A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken még hasonló idő lesz, mint ma, ám a hőmérséklet még 17 fokig is felkúszhat. Hétvégére azonban a jelek szerint tovább csökken a nappali maximum. A jó hír az, hogy szombaton azért elég sokat fogjuk látni a napot, de a hőmérő higanyszála nem nagyon fog 14 fok fölé menni, így már mindenképpen ajánlott a kiskabát, alá pedig egy pulcsi. Vasárnap már borongósabb időre számíthatunk, több helyen az eső is eleredhet, és ekkor sem lesz melegebb 15 foknál. Vagyis nagyon úgy néz ki, hogy mindenhol érdemes tartósan is bekapcsolni a fűtést, ahol ezt eddig még nem tették meg.

Vajon ezután visszatér újra a 20 fokos meleg? Nos, a rossz hírünk az, hogy az előrejelzések alapján nagyon úgy néz ki, hogy ilyen melegben idén már nem lesz részünk, sőt jövő héten még tovább hűl egy kicsit az idő, és a hét vége felé már csupán 11-12 fokos maximummal számolhatunk, vagyis kicsit bekeményít az őszi időjárás. A másik rossz hír, hogy sokat nem látjuk majd a napot, gyakorlatilag mindegyik nap előfordulhat az országban csapadék, így nem ajánlott az esernyőt otthon hagyni.