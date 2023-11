Fiókok százezreit törli a Google decemberben: így mentheted meg

A mai világban szinte megkerülhetetlen, hogy az embernek legyen Google-fiókja. Ehhez van kötve a Gmail, ami pedig az alapja a legtöbb levelezőlistának. A közös Drive-okat is ezen keresztül érhetjük el, számos munkahely pedig erre a rendszerre állt rá. Nagyon pórul járnánk tehát, ha egyik pillanatról a másikra törölnék a fiókunkat, holott most százezreket fenyeget ez a veszély. Mutatjuk, kik az érintettek.

Veszélybe kerülhet a Google-fiókunk

A Google már hónapokkal ezelőtt megkongatta a vészharangokat, miszerint ellenőrizni fogják, hogy kik az aktív felhasználók. Ennek alapján ha vannak olyan felhasználók, akik már hosszú ideje nem jelentkeztek be a fiókjukba, azokat könyörtelenül meg fogják szüntetni.

Eddig csak egy távoli fenyegetésnek tűnt mindez, most azonban már sürget az idő. Decemberben tartja meg a nagy „tisztítókúrát” a Google, így akik már 2 éve nem léptek be a fiókjukba, azok bizony könnyes búcsút is vehetnek tőle.

Ha egy Google-fiókot legalább 2 évig nem használtak vagy nem jelentkeztek be, törölhetjük a fiókot és annak tartalmát – beleértve a Google Workspace-en (Gmail, Dokumentumok, Drive, Meet, Naptár) és a Google Fotókon belüli tartalmat is

– erősítette meg a nagyvállalat. 2023 decemberéig van idejük belépni azoknak, akik eddig nem tették meg – figyelmeztet a Mirror.