Figyelmeztetést kapott minden Android és iPhone tulajdonos: ettől hal meg a telefonod!

Egyes alkalmazások durván fogyasztják az akkumulátor töltöttségét az iPhone és az androidos készülékeken is. Ezért kell gyakrabban töltened a telefonodat, és magasabb villanyszámlát fizetned. Ezeket az úgynevezett "vámpír" alkalmazásokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. Szerencsére nagyon könnyű ellenőrizni, hogy mely alkalmazások rontják a telefon akkumulátorának élettartamát.

Az iPhone készülékeken rendkívül egyszerű. Csak lépj a Beállítások, majd az Akkumulátor menüpontra, és megnézheted az akkumulátorhasználattal kapcsolatos információkat. Választhatsz 24 órás és 10 napos nézetet is. Ha lefelé görgetsz, láthatod, hogy az egyes alkalmazások mennyi akkumulátort használnak. Ha rákoppintasz, láthatod, hogy a használat mekkora része történt a háttérben. Máris láthatod, hogy mely alkalmazások okozzák az akksi lemerülését. Ha hirtelen és szokatlan lemerülést tapasztalsz, a 24 órás nézet lehet a legjobb választás. Ha olyan alkalmazást találsz, amit nem is használsz egyáltalán, de jelentősen meríti az akkumulátort, a legjobb, ha egyszerűen törlöd.

Hasonló a teendő az Android telefonok tulajdonosai számára is. Nyisd meg a Beállításokat, és keresd meg az Akkumulátor menüt. Ezután érintsd meg az Akkumulátor, majd az Akkumulátorhasználat elemet, hogy részletes tájékoztatást kapj arról, az alkalmazások hogyan merítik a telefonodat. Ha rákoppintasz, megnézheted vagy módosíthatod, hogy a felsorolt ​​alkalmazások hogyan használják az akkumulátort. Egyes alkalmazásoknál pedig be- vagy kikapcsolhatod a háttérkorlátozást. Ez jelentősen csökkentheti az akkumulátor lemerülését. A Google emellett javasolja az akkumulátor-optimalizálás bekapcsolását is - írja a The Sun.