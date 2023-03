Erről a rejtett funkcióról minden Iphone-tulajdonosnak tudnia kell

Évről évre érkeznek a jobbnál jobb Apple-mobiltelefonok. Mégis a mai napig vannak olyan funkciói a telefonnak, amiről talán még a legfelkészültebb használók sem tudnak. Pedig ehhez nincs is szükség a legújabb készülékre, bármelyik oldalsó „zárgombbal” rendelkező telefonnal használni lehet ezt a trükköt.

Az köztudott, hogy a zárgomb megnyomásával lezáródik a telefon képernyője és csak a tulajdonosa tudja felnyitni ujjlenyomattal, az arcával, vagy éppen egy kóddal. Emellett ha kétszer nyomod be, akkor fizetni tudsz a mobilodba regisztrált kártyáddal.

Ha röviden megnyomod a fő gombot és a zárógombot, akkor screenshotot készítesz a régebbi típusokon. Az új fő gomb nélküli Iphone-oknál pedig erre a célra szolgál a hang fel + záró gomb egyidejű érintése. De próbálkozták-e már azzal, hogy mi van ha hosszan nyomod az utolsó gombkombinációt?

A The Sun most számolt be róla, hogy ezzel a gombkombinációval egy nagyon fontos felület jön be, ugyanis a telefon feloldása nélkül tudtok segélyhívást indítani, illetve újra tudjátok egyszerűen indítani a készüléket.