Elképesztő dolgot tett a nő, akit a főnöke munkaidőn kívül hívogatott – Videó

Munkaidőn kívül próbált meg egy főnök kapcsolatba lépni egyik alkalmazottjával, aki emiatt egyszerűen letiltotta a számát. A kanadai Ontarióban élő Vanessa egy TikTok-videóban magyarázatot is adott a tettére.

Főnöke a munkaidején kívül is zaklatta a nőt – Fotó: Pixabay

Ma otthon vagyok, rosszul vagyok már a munkától, de valamiért úgy érezte, hogy üzenetet kell küldenie a munkahelyi feladatokról

– mondta a nő, aki a TikTokon pénzügyi és karriertanácsokkal látja el követőit.

Vanessa havi 45 dollárt, azaz nagyjából 16 ezer forintot költ arra, hogy legyen céges telefonja is, ám a főnöke mégis sokszor a privát számára küld üzenetet.

Tehát ma letiltottam

– foglalta össze röviden a hölgy.

A videó alatt rengeteg kommentelő kifejtette a véleményét Vanessa tettéről, akik közül a többség támogatta őt. Volt olyan, aki azt tanácsolta a nőnek, hogy jelentse az ügyet a HR-nek, de erre a nő azt válaszolta, hogy kicsi a cégük, így nincs ilyen részlegük.

Egy másik felhasználó szerint illegális Ontarióban, ha a főnök munkaidőn kívül akar kapcsolatba lépni alkalmazottaival. Egy másik hozzászóló feltette a kérdést, hogy miért kell fizetnie azért, hogy céges telefonja is legyen.

A cégnél mindenki a személyes mobiltelefonját használja munkahelyi telefonként

– fejtette ki Vanessa, akinek így a fizetéséből kell arra költenie, hogy külön telefonja legyen.

A jelek szerint ez sem vált be, ugyanis a főnöke még így is megtalálja őt munkaidőn kívül – számol be róla a Ladbible.