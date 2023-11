Rekordösszeget fizettek Eric Clapton gitárjáért, amit egy igazi legendától kapott

Eric Clapton 1964-es Gibson SG elektronikus gitárja több mint egymillió dollárért kelt el egy rock and roll-relikviákból rendezett nashville-i árverésen.

Fotó: Julien's Auctions

A győztes licitet a The Jim Irsay Collection tette meg, amely végül 1,27 millió dollárt (átszámítva 441 millió forintot) adott a kultikus hangszerért. A szombatig tartó háromnapos aukciót szervező Julien's árverezőház szerint ez a legnagyobb ár, amit egy Clapton-gitárért valaha liciten kifizettek – írta meg a Fox Business.

A hangszert Fool gitárként is ismerik, mivel annak idején a The Fool néven emlegetett holland művészeti kollektíva festette rá a jellegzetes pszichedelikus díszítést. A Fool más zenészekkel is dolgozott, többek között a Beatles egyes fellépőruháit is ők tervezték. A legenda szerint Clapton a most elárverezett gitárt George Harrisontól, a Beatles tagjától kapta a Cream együttes 1966-os Fresh Cream albumának megjelenése után.