Gyászol a zenészvilág: meghalt a legendás gitáros

68 éves korában meghalt Jack Sonni, a brit Dire Straits rockegyüttes egykori gitárosa. A szomorú hírt zenekiadó cégük is megerősítette.

A zenész 1978-ban találkozott a Dire Straits alapító tagjaival, amikor egy manhattani gitárüzletben dolgozott. Így került be a zenekarba, amelynek Brothers in Arms című albuma lett az egyik legnagyobb siker a zenetörténetben. 1985-ös megjelenését követően 14 héten keresztül állt az első helyen az Egyesült Királyságban, és kilenc héten át vezette a Billboard Top 200-as listáját. Az együttes hivatalos weblapja szerint az albumból több mint 30 millió példányt adtak el világszerte, és ez volt az első olyan album, amely több mint egymillió példányban kelt el CD-formátumban.