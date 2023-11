Égve felejtett gyertyák okoztak rengeteg lakástüzet, ezt mondják a katasztrófavédők

A héten nagyon sokan gyújtottak mécsest vagy gyertyát elhunyt szeretteik emlékére, hiszen most volt mindenszentek és halottak napja is. Sajnos ismét több súlyos tűzeset is történt Magyarországon, melyeket hagyományos gyertyák okoztak. Ezek felhívják a figyelmet az otthoni tűzbiztonsági óvintézkedések fontosságára. A halottak napjához kapcsolódó tűzesetekre a katasztrófavédelem is felhívta idén a figyelmet. A Metropol ezért megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, hogy megtudjuk, mik voltak az idei tapasztalatok.

Képünk illusztráció Fotó: Pexels

Még nem készült el az összesítés, de sajnos idén is több lakástűz kapcsolódott a mindenszentek és halottak napjához. Tavaly például ezekhez a napokhoz 98 tűzeset volt köthető. Az évek óta kiugró esetszámok miatt úgy gondoltuk, hogy elindítunk egy figyelmeztető kampányt

– mondta a Metropolnak Mukics Dániel.

A szóvívivő arra is figyelmeztetett: otthoni gyertyagyújtáskor ügyeljünk arra, hogy a gyertya távol legyen éghető anyagoktól, és ne hagyjuk, hogy felborulhasson. A Halloweenkor készített töklámpásoknál pedig biztosítsuk, hogy stabilan legyen elhelyezve, és lehetőleg használjunk elemes LED-izzót, hogy elkerüljük a tűzveszélyt.

Jelentős károk keletkeztek

Az elmúlt időszakban az ország számos területén tűzesetek keltettek nagy riadalmat, melyek a mindenszentek és halottak napját övező gyertyagyújtások következtében keletkeztek. Néhány szomorú esetet említünk csak meg.

Október 29-én a Somogy vármegyei felsőnyéki temetőben egy tuja gyulladt ki, míg másnap, október 30-án a Nógrád vármegyei somoskőújfalui temetőben az összehordott növényi hulladék lobbanhatott lángra. Ugyanezen a napon a Békés vármegyei mezőkovácsházai temetőben koszorúk és mécsesek égtek el egy kisebb területen.

November 1-jén a Győr-Moson-Sopron vármegyei újkéri temetőben egy két négyzetméteres koszorútároló gyulladt ki, míg november 2-án a Komárom Esztergom vármegyében, a tatabányai Síkvölgyi úti temetőben egy tujasor kapott lángra a mellette lévő sírokon elhelyezett mécsesek hatására. Ugyanezen a napon a Tolna megyei Ozorán egy temetői tuja égett el.

November 2-án reggel hét óra után kicsivel érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Tamásiban, a Százszorszép utcában kigyulladt egy épület nappalija. A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a lángokat, azonban az eset miatt az épület egy idős lakójának átmenetileg el kellett hagynia otthonát.

Tamási tűzeset Fotók: Dubóczki Dániel (Tamási ÖTP)

November 2-án reggel negyed kilenckor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, miszerint a Nógrád vármegyei Balassagyarmaton, a Mártírok útján egy családi házban keletkezett tűz. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozniuk a lángok terjedését az épületben. A lakóház teraszán elhelyezett gyertya okozott tüzet, amelyben a szekrény és az asztal lángra kapott. A szerencsétlenség következtében egy szomszédos ház lakóját – aki az oltás közben füstöt nyelt – sürgősen kórházba kellett szállítani.

November 2-án este fél nyolckor pedig egy hasonló eset történt a Somogy vármegyei Nagybajom településén, ahol egy családi házban keletkezett tűz súlyos károkat okozva. A lángok a gyertyáról átterjedtek az éjjeli szekrényre és a függönyre, amely súlyos károkat okozott az ingatlanban. Az esethez kapcsolódóan a tulajdonos füstmérgezést szenvedett, míg a tűzoltóknak sikerült biztonságba helyezniük két propánbutángáz-palackot az épületből. A gyors és hatékony tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően azonban az épület továbbra is lakható maradt.

Kimentették a gázpalackokat Fotó: katvéd