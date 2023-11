Szívszorító: munkahelye gyűjt a dunakeszi balesetben elhunyt háromgyerekes apa családjának

A borzalmas baleset november 19-én történt Dunakeszin, a helyi Pálya utcánál: egy utánfutós kocsi éppen Dunakeszi felé tartott a közeli lóversenypálya mellett, amikor a kocsi áttért a szembejövő sávba.

Csaba három gyermeket hagyott maga után – Fotó: Pixabay (illusztráció)

Az autót vezető 53 éves férfi először egy villanyoszlopnak rohant, amit ki is döntött, majd egy fának is nekiment, a kocsi felborult, az utánfutón szállított faanyag pedig szétszóródott az úton és az árokban. Bár az esethez azonnal érkeztek a mentők és a tűzoltók is, már hiába: az autóban egyedül ülő férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

A helyiek sokkot kaptak a baleset után, ugyanis városszerte ismerték az autót vezető, háromgyermekes édesapát, a dunakeszi általános iskola munkatársát, P. Csabát. Mint azt többen is mondták: a férfi felelősségteljesen és nyugodtan vezetett, így kizártnak tartják, hogy a rosszul megválasztott sebesség okozta volna a balesetet, többen inkább rosszullétre vagy pedig műszaki hibára gyanakszanak.

Munkahelye az eset után gyűjtést is indított a férfi családja részére:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk, P. Csaba Attila november 19-én váratlanul elhunyt. A P. családot ebben a nehéz helyzetben adományaikkal támogathatják

– írta gyászjelentésében az iskola.

A helyiek kérik, hogy aki tud, bármennyivel is, de járuljon hozzá szeretett iskolai dolgozójuk családjának tartott gyűjtéshez. Mint mondják, a számlaszám megbízható, hiszen a család legidősebb fiának, a már nagykorú Balázsnak a nevén van. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, azokat a rendőrség a jövőben vélhetően szakértők bevonásával vizsgálja majd.