„Nem volt még itt az ideje!” – százak gyászolják Bálintot, aki busszal ütközött Ajkarendeknél

A baleset péntek délután, a 8-as főúton, Ajkarendeknél történt, ahol egy BMW és egy busz karambolozott. A BMW-ben ülő sofőr súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a férfit csak feszítővágó segítségével tudták kiszabadítani a rommá tört autóból. Így érte hamarosan mentőhelikopter érkezett, ami kórházba szállította a válságos állapotban lévő fiatalt, de életét már nem tudták megmenteni, és a kórházban elhunyt.

A kocsi szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott – Fotó: Gyarmati László / veol.hu

A buszon 12 ember utazott, közülük ketten megsérültek, de a helyszínen ellátták őket. Úgy tudjuk azonban, hogy mind a buszt vezető sofőr, mind pedig több utas sokkot kapott, az ütközés ugyanis hatalmas volt, a BMW pedig szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott.

A BMW sofőrjét, a hegesztőként dolgozó V. Bálintot rengetegen szerették és ismerték a környéken. Elmondták, hogy a férfi nagyon szerette a szakmáját, évek óta külföldön, Ausztriában dolgozott, időnként látogatott haza családjához, akiket nagyon szeretett:

Nagyon jó gyerek volt, jól és keményen dolgozott, nem volt felelőtlen. Nagyon szerette a családját, a testvéreit és az édesanyját. A testvéreivel nagyon szoros volt a kapcsolata. Egyszerűen szörnyű, hogy ilyen fiatalon elment, nem volt még itt az ideje

– mondta a férfi egyik ismerőse.

V. Bálintért mentőhelikopter érkezett, de életét már nem lehetett megmenteni – Fotó: Gyarmati László / veol.hu

Hozzátette, ő úgy tudja, hogy a testvéreket pár éve is érte egy hatalmas tragédia: akkor édesapjukat vesztették el.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan is történt a baleset, de a helyiek közül többen is elmondták: a helyszín előtt nem sokkal egy beépített VÉDA kapu is van, ahol a környéken ismerőek biztosan nem repesztenek.

Lehetséges, hogy egy vízátfolyás volt, amin a VÉDA utáni gyorsításban megcsúszott. Még csak nem is feltétlen kell ehhez gyorsan száguldozni, elég egy csúszás, és az autó már kisebb sebességnél is irányíthatatlanná válhat

– mondta egy, a környéken is ismerős férfi.