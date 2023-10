Döbbenet: fényes nappal akartak elrabolni egy gyereket Óbudán – egy édesanya fújt riadót

Minden anya rémálmát élte át egy fiatal édesanya a napokban Óbudán. Az asszony ugyanis gyanútlanul vitte kisfiát sétálni, közben pedig úgy döntöttek, leülnek egy kicsit az egyik padra.

A kisfiú ücsörgött a padon, a kantáros nadrágos férfi pedig megpróbálta elrángatni – Fotó: Pexels (illusztráció)

Egy furcsa, középkorú, kantáros nadrágos férfi azonban egyik pillanatról a másikra a gyermek mellé huppant, majd nem sokkal később valósággal megtámadta a riadt gyereket:

Szeretném, ha mással nem történne meg, ami velünk! Kisfiam ült a padon, tőlem kb. másfél méterre, amikor mellé ült egy férfi, aki azonnal megragadta a két vállát, és elkezdte rángatni, magával akarta vinni!

– írta egy helyi csoportba a kétségbeesett édesanya. Vélhetően őt nem szúrta ki a támadó, így a fiát ért támadást látva azonnal felpattant a takarásból, és nekiesett a férfinak:

Azonnal nekiugrottam, ő előtte nem látott, gondolom, azt hitte, messzebb van a szülő! Ez a Szentendrei út 2. előtti padon történt. Valószínűleg autóval volt, mert arra menekült el!

– tette hozzá. Azt is leírta, hogy a támadó közel 180 centi magas, 100 kiló körüli súlyú, 40-50 közötti férfi volt, aki kék kantáros nadrágot hordott. Szerencsére nem csak ők voltak a környéken, így az asszony állítása szerint szemtanúja is volt az esetnek. Emellett mindenkit figyelmeztet Óbudán: óvja gyermekét, ugyanis úgy sejti, hogy a férfi, ha velük megpróbálta, mást is meg fog támadni:

Van szemtanú is az esetről! Kisfiam szerencsére nem ijedt meg, de pár napja mindig ezt az esetet emlegeti. Ezt azért írtam ki, hogy mindenki még jobban figyeljen. Ha velünk megcsinálta, biztosan nem az első és utolsó alkalom lehetett, lesz sajnos!

– szögezte le. Információink szerint az édesanya nem tett feljelentést a rendőrségen, bár sokan erre buzdítják.