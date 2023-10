"Soha nem fogják megmondani nekünk az igazat" - egy férfi feltörte a NASA rendszerét, UFO bizonyítékokat talált

Gary McKinnont "minden idők legnagyobb katonai számítógépes feltörésével" vádolták meg, miután 21 évvel ezelőtt hozzáfért az amerikai hadsereg, haditengerészet, légierő, Pentagon és NASA számítógépeihez - számolt be a hírről a The Sun. A férfi 2002-ben ismerte be, hogy feltörte az amerikai kormányhivatalok szigorúan titkos számítógépét.

Fotó: Pixabay

Az 57 éves férfi elmondása szerint, amikor évekkel ezelőtt feltörte a NASA számítógépét egy olyan mappára bukkant, amelyben "nyers" műholdképek voltak. Gary azt állította, hogy a fotók között egy idegen űrszondáról is látott felvételeket. De azt az ügynökség letagadta, ezért is döntött úgy a férfi, hogy ideje lerántani a leplet a hazugságokról.

Mint mondta: "Soha nem fogják megmondani nekünk az igazat".

McKinnon elmondta, hogy amikor rákattintott egy fájlra egy kép kezdett megjelenni a képernyőjén, amelyen egy sima szivar alakú "hajót" látott, geodéziai kupolákkal a Föld felett. De sajnos a fotót nem tudta lementeni mert a betöltés alatt az egyik NASA alkalmazottja meglátta, hogy mit csinál.

Az ügy koránt sincs lezárva, a férfi és a NASA is harcol a saját igazáért.