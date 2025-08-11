Rohant a mentő: durva baleset Budán

A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a jármű utasát.
Egymásba hajtott két személykocsi Budapes harmadik kerületében, a Hunor és a Váradi utca kereszteződésében - írja a Katasztrófavédelem. Az egyik jármű ajtaja nem nyílt ki, a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a jármű utasát. A helyszínre mentő is érkezett.
