Rohant a mentő: durva baleset Budán

Egymásba hajtott két személykocsi Budapes harmadik kerületében, a Hunor és a Váradi utca kereszteződésében - írja a Katasztrófavédelem. Az egyik jármű ajtaja nem nyílt ki, a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a jármű utasát. A helyszínre mentő is érkezett.