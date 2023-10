33 éve volt a taxisblokád

A benzináremelés ellen tiltakozva 33 éve ezen a napon, 1990. 10. 25-én a taxisok és más fuvarozók a főváros fontosabb pontjain, valamint a nagyobb városok ki- és bevezető útjain elzárták az utat, ezzel megbénították a forgalmat. A szervezés CB-rádión történt. A blokád ideje alatt csak a tűzoltók, a mentők, valamint az országból kivonuló szovjet csapatok közlekedhettek. Senki sem tudhatta, hogyan fog reagálni a rendszerváltozás utáni új államhatalom. A blokád 3 napig tartott. Október 28-án a dél óta tartó többszöri érdekegyeztető tárgyalásokon elfogadták a 12 forintos literenkénti kompenzációt, ezután a taxisok megszüntették a blokádot, és az utak felszabadultak.

A taxisblokád sikere alapvetően két dolognak volt köszönhető: 1990-ben Budapesten több taxis volt, mint New Yorkban: közel húszezren dolgoztak engedéllyel és legalább ötezren feketén. 2013-ban már csak hozzávetőlegesen hatezer taxi futott a főváros útjain. A siker másik tényezője az volt, hogy a taxisoknak olyan kommunikációs hálózatuk volt, amivel akkor csak a rendőrség, a mentőszolgálat és a hadsereg rendelkezett. Mobiltelefon híján a CB-rádió biztosította azt a kommunikációs rendszert, amely lehetővé tette az országot megbénító demonstrációt.

Egész nap ingyen lehet jogi tanácsot kérni

Idén ismét megszervezte a Budapesti Ügyvédi Kamara a pro bono napot, amikor ingyenesen kaphat jogi tanácsot bárki, akinek szüksége van rá. Lehet az egy függőben lévő peres ügy továbblendítése, vagy kisebb jogvita a szomszéddal. Az ingyenes konzultációs nap 2023. október 25-én 8–17 óráig tart a Budapesti Ügyvédi Kamara épületében (1055 Budapest, Szalay utca 7.), de online/telefonos konzultációra is van lehetőség. Több mint 100 ügyvéd áll rendelkezésre, akik idén az alábbi területek esetében nyújtanak segítséget: általános polgári jog, cégjog, családjog, büntetőjog, társasház- és ingatlanjog, munkajog, biztosítási jog, adójog, üdülési jog, szerzői jog, adatvédelem, gondnokság alá helyezéssel és gondnoksággal kapcsolatos ügyek, hagyatékkal és örökséggel kapcsolatos ügyek, idegenrendészeti ügyek, civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek. A tanácsadással kapcsolatos további részletek itt olvashatók.

Október a fogászati prevenció hónapja is

Nemcsak a látás és mellrák elleni küzdelemre hívják fel októberben a figyelmet a szakemberek, hanem a szájüreg egészségére is, ami a mindennapi életünk és általános egészségünk szempontjából is meghatározó. A szájban lévő elváltozások növelhetik a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, kismamák esetében pedig a koraszülés kockázatát, ezért rendkívül fontos a szájüregi egészség. Azonban helyes szájápolási gyakorlattal sokat tehetünk egészségünk védelmében, amihez van is néhány tippje a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (NNGYK).

142 éves lenne Picasso, aki nem csak festőzseni volt

1881. október 25-én született XX. század festészetének egyik legnagyobb hatású egyénisége, a kubizmus egyik atyja. A Wikipédia szerint a spanyol művész teljes neve Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso és Málagán született. Picasso nem csak a festéshez értett, képzőművész, író és a párizsi iskola kiemelkedő képviselője is volt amellett, hogy a XX. századi avantgárd egyik legjelentősebb alakja is volt, aki a betűrendet sohasem volt képes megtanulni.

Szeles idő várható

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint ezen a felhős szerdai napon a hőmérséklet még mindig kellemes lesz: 10 Celsiusról indul és felmegy egészen 20-ig. A hőérzetet azonban jelentősen befolyásolja majd a helyenként 30 km/h is meghaladó szél. Emellett több helyen eshet is, de csak nagyjából 1 mm-nyi csapadék.

Ezeken a helyeken kell torlódásra számítani

Burkolatfelújítási munkálatok miatt újabb szakaszos sávzárás várható az M0-s autóút M3-as autópálya és 11-es főút közötti szakaszán. A lezárások egészen október 27-ig tartanak majd. A péntekig tartó munkálatok miatt az M0-s autóút Megyeri híd felé vezető oldalán az M2-es autóúti csomópontot megelőző szakaszon a középső sávot lezárják a forgalom elől a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei. Október 24–28. közötti időszakban pedig az M0-s autóút M4-es autóút felé vezető oldalán az M2-es autóút és az M3-as autópálya csomópontjai közötti szakaszon a középső sávot zárják le a szakemberek – írja az utinform.hu.